Sony confirma que los ruidos extraños de Demon’s Souls son sólo un glitch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Si estás jugando Demon’s Souls en PlayStation 5, es probable que hayas escuchado que, de la nada, sonidos fuertes aparecen en el juego. Muchos pensaron que sería una pista sobre algo importante, pero resulta que sólo se trata de un error.

En las 3 semanas que Demon’s Souls lleva en el mercado, un montón de jugadores han reportado que sonidos extraños suenan de la nada. Lo más curioso es que se trata de pistas de audio que no estaban en el juego original, por lo que parecía ser una especie de pista o una nueva mecánica.

While streaming Demon's Souls remake last night, there were 2 very strange sound events that happened. Has anyone else heard these? Anyone got any idea what they might mean? pic.twitter.com/lkS41e4b75