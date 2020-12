Fortnite: equipo de esports ficha a jugador de 8 años por $33,000 USD

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Jugadores de todas las edades han demostrado su pasión y sus habilidades en Fortnite: Battle Royale. Incluso algunos de ellos se han hecho millonarios al ganar importantes torneos de esports.

El caso más recordado es el de Kyle “Bugha” Giersdor, jugador de 16 años que se coronó en la primera Fortnite World Cup y se llevó a casa $3 MDD. Jugadores jóvenes dominan la escena competitiva del Battle Royale y un claro ejemplo es Joseph Deen, jugador de 8 años que fue fichado por un equipo profesional de esports.

A pesar de su corta edad, Deen ha demostrado sus grandes habilidades en el Battle Royale. Esto le ayudó a conseguir un puesto en Team 33 y ha convertirse en uno de los jugadores de esports más jóvenes de la historia.

Joven promesa de Fortnite ya forma parte de Team 33

Team 33 anunció que Joseph Deen ahora forma parte de sus filas y que jugará como 33 Gosu. Para iniciar con el pie derecho su carrera, el jugador del Battle Royale recibió un equipo de más de $5000 USD y un bono de $33,000 USD por su fichaje.

El jugador se mostró muy emocionado por esta oportunidad que le dio Team 33, pues reveló que otros equipos de esports no lo tomaron en serio debido a su corta edad. El jugador ha entrenado con otros miembros del equipo durante los últimos 24 meses, así que inició su carrera desde los 6 años de edad.

"¡Es un sueño hecho realidad! (…) Team 33 me observó por medio de Fortnite y me dejó entrenar y aprender con ellos diariamente. No podría estar más feliz hoy de convertirme en un miembro oficial del equipo", afirmó Deen.

Tyler Gallagher, cofundador de Team 33, dio la bienvenida a la joven promesa y afirmó que son afortunados de haber encontrado el talento de Deen. El directivo habló sobre la importancia de los jóvenes para el futuro de los esports.

“Ha demostrado una tenacidad y compromiso increíbles con el equipo en los últimos 2 años y ha entrenado casi a diario con nuestro equipo. Ahora, finalmente, todo ha dado sus frutos y es un día trascendental para todos nosotros”, declaró Gallagher.

La joven promesa del Battle Royale podrá convivir posteriormente con otros miembros de Team 33 en las oficinas centrales del equipo, que se ubican en una lujosa mansión en Hollywood. El equipo de esports también tendrá presencia en competencias de League of Legends, Call of Duty, VALORANT, entre otros títulos.

Fortnite está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC y móviles. Busca más información relacionada con el Battle Royale en esta página.

