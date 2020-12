FIFA 21 sorprende a fans por su alta fidelidad gráfica en Xbox Series X|S y PlayStation 5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Electronic Arts había dejado claro que la más reciente edición de FIFA sería muy importante, ya que con ella la franquicia de simulación de futbol llegaría a la siguiente generación de consolas. La adaptación del juego no sería una ligera, sino que incluiría muchas adiciones que mejorarían el gameplay y la apariencia del juego. La versión para PlayStation 5 y Xbox Series X|S debutó recientemente y, aunque la compañía ya lo había mostrado, el detalle gráfico tomó por sorpresa a los fans por su gran fidelidad visual.

Electronic Arts confirmó que habría ediciones mejoradas de Madden NFL 21 y FIFA 21, especialmente diseñadas para las consolas nuevas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, ya que sacarían provecho de su poder para favorecer la inmersión por medio de mejores animaciones, gameplay y más, razón por la cual ambos títulos se venderían $10 USD más caros.

Algunos jugadores no esperaban mucho de estas actualizaciones, pero tan pronto estuvieron disponibles y pudieron probarlos por su propia cuenta notaron que el cambio es notorio. Especialmente, los fans alabaron la fidelidad gráfica de FIFA 21, que hace que los futbolistas se vean más reales que nunca.

FIFA 21 es el juego de la serie que mejor se ve gracias a la next-gen

En redes sociales, los fans han compartido varias capturas de pantalla que dejan ver lo increíblemente detallados rostros de futbolistas famosos, como Mbapé, Cavani, Messi, Neymar, João Félix y el portero del Liverpool, Alisson Becker. Asimismo, muchos destacaron la increíble animación de las cabelleras de los jugadores, al igual que las nuevas animaciones de deformación del balón al ser golpeado.

Más allá de si FIFA puede o no ser del agrado de algunos fans o de lo sustancioso de las mejoras de gameplay que se añaden en cada edición anual, se debe reconocer que el salto de la pasada y la actual generación es muy notable en cuestión gráfica, y podría ser uno de los apartados que Electronic Arts continuará desarrollando para ofrecer una mayor inmersión y diferenciarse de entregas anteriores.

Te dejamos con algunos ejemplos.

¿Qué opinas de las mejoras gráficas de FIFA 21 en consolas de siguiente generación? Cuéntanos en los comentarios.

Las mejoras solo están disponibles en PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Te recordamos que para poder jugar esta versión mejorada de FIFA 21 puedes comprar FIFA 21 Next Level Edition (NXT LVL Edition) para PlayStation 5 o Xbox Series X|S, el cual viene con una nueva ilustración de Mbapé en la portada y cuesta $69.99 USD. Sin embargo, debes saber que también puedes jugar esta versión si cuentas con una copia de FIFA 21 para PlayStation 4 o Xbox Series X|S. Lo único que debes hacer es actualizarla a la versión mejorada en PlayStation 5 o Xbox Series X|S sin costo adicional hasta antes del estreno de FIFA 22.

Asimismo, debes saber que esta versión mejorada no está disponible en PC, sino que los jugadores en esta plataforma deberán conformarse con la edición de PlayStation 4 y Xbox One, y Electronic Arts explicó que tomó esta decisión con el fin de que muchos jugadores no se quedaran sin jugar FIFA 21.

FIFA 21 NXT LVL Edition está disponible únicamente en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta nueva iteración si visitas su ficha.

