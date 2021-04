¡Un caos! Capcom suspende Beta abierta de Resident Evil Re:Verse por problemas técnicos

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Con motivo del 25.º aniversario de Resident Evil, Capcom reveló un nuevo título multijugador en línea de la serie, Resident Evil Re:Verse. Para prepararse para su lanzamiento y recibir retroalimentación de los fans, Capcom llevó a cabo una Beta cerrada a inicios de año y hace algunos días permitió que todos los jugadores pudieran probarla. Sin embargo, surgieron inconvenientes que la obligaron a suspenderla.

En la primera fase de prueba a inicios de año no se reportaron contratiempos, pero la situación fue diferente en la Beta abierta, pues problemas han hecho que sea imposible probarla.

La fase de Beta abierta comenzó el pasado 7 de abril y todos los jugadores de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC podían unirse. Pero 1 día después Capcom reconoció que había problemas con el emparejamiento en línea.

【Regarding the RE:Verse OBT】 Earlier today, we experienced issues with the matchmaking service of the RE:Verse open beta. Currently matchmaking is back online, but we are investigating the issue. We applogize for any inconvenience this may have caused.

Desafortunadamente, la situación se le salió de las manos a Capcom y problemas técnicos de emparejamiento en línea hicieron que el pasado 8 de abril la desarrolladora suspendiera la prueba para investigar los problemas e intentar resolverlos.

No se sabía cuando iba a restablecerse la Beta abierta, pero afortunadamente casi al comienzo de hoy, 9 de abril, la prueba volvió a estar disponible luego de un “mantenimiento temporal”, pero Capcom advirtió que todavía podía haber problemas.

Las malas noticias es que los problemas de emparejamiento persistieron, por lo que Capcom tuvo que retirar la Beta abierta el mediodía de hoy y hasta ahora sigue sin estar disponible.

Se desconoce cuando volverá la situación a la normalidad, pero te recordamos que el periodo de prueba original se llevaría a cabo del 7 al 11 de abril y tampoco se sabe si Capcom ampliará dicho periodo debido a los problemas técnicos. Te mantendremos informado.

【Regarding the RE:Verse OBT】

As we are seeing issues with RE:Verse OBT matchmaking service, we have decided that until further notice to temporarily suspend the OBT to resolve the problem.

We will continue to investigate, and we apologize for any inconvenience caused.