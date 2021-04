¡Cuidado! Descubren exploit que deja robar contraseñas en CS:GO

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los piratas informáticos siguen haciendo de las suyas en el gaming y aunque las compañías ponen en marcha distintas estrategias de seguridad, el problema sigue ahí afectando a muchos jugadores. En esta ocasión, un reporte señala un problema y riesgo en potencia para los usuarios de Counter-Strike: Global Offensive, pues se encontró una vulnerabilidad que permite el robo de contraseñas e información personal.

De acuerdo con un reporte de Screen Rant, un grupo de entusiastas del software detectó una vulnerabilidad en Counter-Strike: Global Offensive que permite que piratas informáticos accedan a las contraseñas e información personal de un jugador a través del sistema de invitaciones del juego en Steam. En ese sentido, este grupo, conocido como The Secret Club y especializado en ingeniería inversa, detectó el exploit hace tiempo y demostró que cualquier invitación a una ronda de Counter-Strike: Global Offensive puede aprovecharse para robar datos del usuario.

Según The Secret Club, esta vulnerabilidad fue informada a Valve desde hace tiempo, pero la compañía no ha respondido y no ha hecho nada al respecto.

Two years ago, secret club member @floesen_ reported a remote code execution flaw affecting all source engine games. It can be triggered through a Steam invite. This has yet to be patched, and Valve is preventing us from publicly disclosing it. pic.twitter.com/0FWRvEVuUX