Resident Evil Re:Verse tendrá una nueva Beta abierta luego de que la primera fallara

Capcom se prepara para el lanzamiento de Resident Evil Re:Verse, una nueva entrega multijugador de la serie con la cual la compañía celebrará su 25.º aniversario. El pasado periodo de prueba no fue el mejor, pero hay buenas noticias, pues una nueva Beta abierta está en camino.

Como te informamos, la desarrolladora tuvo problemas técnicos importantes durante su primera Beta abierta, razón por la cual su disponibilidad fue intermitente y muchos jugadores no pudieron disfrutarla.

Afortunadamente, Capcom logró solucionar “la mayoría de los bugs que estaban causando los problemas de conexión ” y para remediar el mal rato que pasaron los usuarios llevará a cabo un segundo periodo de prueba que comenzará el próximo 14 de abril a la 1:00 AM y terminará el 16 de abril a la 1:00 AM (hora de la Ciudad de México).

Si eres fan de la serie y te interesa la propuesta de Resident Evil Re:Verse, seguramente estas noticias te encantaron y quieres saber como formar parte de esta prueba.

Para participar en PC, sólo tendrás que ejecutar la versión de prueba de la Beta abierta pasada. Si no participaste en dicho periodo, no te preocupes, que jugadores nuevos podrán unirse y podrán descargar la versión de prueba por primera vez.

Desafortunadamente, en consolas será diferente, ya que sólo aquellos que jugaron en la beta abierta pasada podrán jugar, puesto que jugadores nuevos no podrán descargar la versión de prueba.

