La aventura y los puzzles de FAR Changing Tides están en camino a Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

FAR Changing Tides quiere conquistar a los jugadores con su peculiar ambientación y su emotiva historia. Okomotive y Frontier Foundry desean que el mensaje de su indie llegue al mayor número de personas, así que decidieron llevar su proyecto a Switch.

En el Indie World Showcase pudimos darle un vistazo más a FAR Changing Tides, juego que fue anteriormente confirmado para el resto de las consolas y PC. Los usuarios de Switch no se perderán esta experiencia, pues llegará a la eShop a principios de 2022.

“FAR: Changing Tides es una odisea enigmática a bordo de un vehículo con una emotiva historia. En un mundo asolado por las inundaciones, tendrás que capitanear una insólita nave en busca de un nuevo hogar”, dice la descripción del juego. Abajo puedes ver su nuevo trailer.

Set sail and discover the wonders of a flooded world rife with mystery when FAR: Changing Tides from @okomotive and @frontierdev comes to #NintendoSwitch in early 2022! #IndieWorld pic.twitter.com/Edd7XfXCS3