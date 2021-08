Fallece Masami Suda, animador de Hokuto no Ken y Slam Dunk

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El mundo del manga y la animación japonesa está de luto, pues Masami Suda, leyenda y veterano de la industria, falleció a los 77 de años. De acuerdo con los detalles, el artista murió el pasado 1 de agosto, pero la noticia se dio a conocer en las últimas horas.

Si el nombre de Suda no te suena, debes saber que trabajó en importantes producciones animadas y fue un pilar en el crecimiento de la industria en la década de los años 60. Diversos animadores, artistas y mangakas lamentaron la partida de Suda en redes sociales.

Masami Suda, un artista que dejó huella en la animación japonesa

A Suda se le conoce sobre todo por el trabajo que hizo en Hokuto no Ken, franquicia conocida en Occidente como Fist of the North Star y que ha contado con varios videojuegos. El creativo se encargó de ser el diseñador y director de la franquicia.

Su carrera se remonta al año 1967, cuando trabajó en Mach GoGoGo, serie conocida también como Meteoro. Asimismo, dedicó parte de su carrera a otras animaciones, como Hakushon Daimaō y Gatchaman.

El creativo fue parte del equipo creativo de Slam Dunk, Yu-Gi-Oh!, Lupin III y también estuvo implicado en varios proyectos de Dragon Ball. Suda tuvo un papel activo en varias producciones relacionadas con los videojuegos.

Suda fue el director de animación del anime de Viewtiful Joe y, hasta 2014, fue el diseñador encargado de los personajes del anime de Yokai Watch.

Kenji Yokoyama, animador de One Piece, lamentó la pérdida de Suda y reconoció que su trabajó siempre fue una fuente de inspiración. Por otro lado, Rumiko Tezuka, la hija del legendario Osamu Tezuka, mandó sus condolencias a los seres queridos y familiares del artista.

“Masami Suda ha fallecido. Entre los predecesores de la animación, el señor Suda era mi objetivo y lo anhelaba. Oro sinceramente por su alma”, escribió Yokoyama en redes sociales.

須田正己さんが亡くなりました。アニメーターの先達の中で、特に須田さんは私の目標の人で、あこがれでした。心からご冥福をお祈りします。 — 横山健次 - アニメーター(作画監督・原画) Kenji Yokoyama (@ky_anime_lab) August 17, 2021

En LEVEL UP enviamos nuestras condolencias a los amigos, familiares y seres queridos de Masami Suda. También deseamos que el artista tenga paz en su descanso final.

