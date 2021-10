El primer episodio de la serie de League of Legends se transmitirá en Twitch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

League of Legends es un monstruo dentro de la industria de los videojuegos, por lo que no es de extrañar que Riot Games quiera aprovechar el potencial de la franquicia en otros medios. Así pues, el próximo mes debutará en Netflix la serie animada Arcane, la cual promete expandir el lore del juego. Por suerte, los fanáticos que no son suscriptores del servicio de streaming podrán disfrutar gratis el primer episodio de esa producción.

Es importante señalar que Arcane contará con 3 actos, cada uno de ellos con 3 episodios. Así pues, el primer acto debutará el próximo 6 de noviembre en Netflix. Para celebrar esa fecha tan especial, Riot Games prepara un evento de escala global donde streamers de más de 40 países se darán cita, mientras que también habrá un pre-show con una alfombra roja.

