¡Enciendan motores! Forza Horizon 5 ya es Gold

Estamos cerca de finalizar 2021 y la expectativa es que el final de año sea el momento en que Xbox luzca pues hay lanzamientos importantes en camino y la marca celebrará sus 20 años por lo que no será nada raro que echen la casa por la ventana. Todo comenzará el 9 de noviembre con el debut de Forza Horizon 5, entrega que esta vez llevará el festival de automovilismo a varias partes de México y hoy se confirmó que no hay nada que detenga la carrera pues el juego ya es Gold.

La reciente actualización de Playground Games sobre el desarrollo de Forza Horizon 5 reveló que ya se encuentra en su fase Gold, o sea que está listo para cumplir con su debut el 9 de noviembre en Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Según el equipo de desarrollo, el proceso de Forza Horizon 5 llegó a su fin y en este momento se están ajustando detalles para su entorno en línea y ya se están imprimiendo los discos para las copias que se pondrán a la venta en unas semanas.

Video relacionado: Forza Horizon 5 - Tráiler Revelación Carros de la Portada

Por otra parte, se sabe que parte esencial de las experiencias de automovilismo es una adecuada banda sonora y en el caso de Forza Horizon 5 ya se reveló la lista de temas que conformarán el soundtrack oficial para el lanzamiento donde destacan grupos y cantantes como Dua Lipa, Gorillaz, Beck, Porter Robinson, Foo Fighters , The Killers, Instituto Mexicano del Sonido, Lil Nas, Beastie Boys y Run DMC.

Here's your first look at the Series 1 Festival playlist for #ForzaHorizon5. Summer kicks off on November 11th! pic.twitter.com/nplWoqRMFV