El genial Brothers: A Tale of Two Sons tendrá remake ¿cuándo debutará?

The Game Awards 2023 ya inició y aunque en este momento se encuentra en su evento previo no hay razón para que no haya sorpresas. La primera de ellas ha llegado y se trata de un rumorado remake de un título cuyo creativo ya sabe lo que es ganar el premio máximo en esta velada.

El remake de Brothers: A Tale of Two Sons es real

Hace unos momentos, The Game Awards 2023 soltó su primera noticia bomba. Se trata del remake de Brothers: A Tale of Two Sons, el primer juego de Josef Fares. El avance muestra mejoras a nivel visual y se espera que también apliquen en la jugabilidad sin afectar la obra original pues se trata de uno de los mejores juegos de todos los tiempos, así que la calidad y la emotividad están garantizadas.

¿Cuándo sale el remake de Brothers: A Tale of Two Sons?

Ahora bien,la pregunta es ¿cuándo llegará? La buena noticia es que no habrá que esperar mucho pues el remake de Brothers: A Tale of Two Sons debutará el 28 de febrero de 2024 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC con disponibilidad en Steam, Epic Games Store y GOG.

