ELDEN RING: ¿Habrá otro DLC tras Shadow of the Erdtree? FromSoftware entristece a fans

ELDEN RING fue el Juego del Año en 2022 y es uno de los mejores videojuegos en la historia. Tras un par de años, por fin verá el lanzamiento de una expansión y aunque se espera que esté a la altura de las expectativas de los fans, parece que será lo último que veremos de este título.

Shadow of the Erdtree será el único DLC de ELDEN RING

Durante una entrevista con Campfire (vía Wccftech), Hidetaka Miyazaki, presidente de From Software y director de ELDEN RING confirmó que Shadow of the Erdtree será la única expansión que tendrá el título, poniendo fin a los rumores y especulaciones sobre un segundo DLC siguiendo los pasos de anteriores entregas de la compañía japonesa. Al respecto, el creativo señaló que la decisión fue tomada con cuidado pensando en el futuro de la franquicia, algo que resulta esperanzador para los fans.

En ese sentido, Hidetaka Miyazaki declaró: "es el primer y último DLC. No tenemos planes de agregar más contenido a ELDEN RING. El estilo de hacer las cosas de FromSoftware es no comprometer el futuro de una IP, por lo que es mejor dejar algunas posibilidades. Pero en lo que respecta a Shadow of the Erdtree, es el único DLC".

En febrero pasado, Hidetaka Miyazaki habló sobre este tema y señaló en ese momento que considerarían las posibilidades para llevar más contenido a ELDEN RING, pero al final se decidió que solo tuviera una expansión aunque eso no significa que todo esté dicho para la franquicia pues dado su éxito es seguro que FromSoftware la retomará en algún momento.

