EA Sports FC 24: Mbappé se despide el PSG con polémica en Ultimate Team

Una de las figuras más importantes del futbol en la actualidad, quizás la más, es Kylian Mbappé. Por ende, se trata de uno de los jugadores más deseados en EA Sports FC 24 y este fin de semana algunos jugadores estuvieron cerca de la gloria de tenerlo en su equipo, claro, hasta que EA puso manos a la obra en el desorden que provocó.

De acuerdo con un reporte de VGC, este fin de semana EA Sports estuvo en medio del fuego de las críticas luego de que jugadores de EA Sports FC 24 Ultimate Team no pudieran aprovechar un error que se generó en el sistema que signa las probabilidades de las cartas de jugadores. Lo que pasa es que uno de los eventos de estos días estuvo relacionado con la Ligue 1 de Francia y la lista de los mejores jugadores de la temporada. Una de las cartas más ambicionadas, como no podía ser de otra manera, era la de Kylian Mbappé.

Con motivo del cierre de la liga francesa y de la partida de Mbappé, quien jugó su último partido con la playera del Paris Saint-Germain y se dice que pronto se confirmara su fichaje para el Real Madrid, la atención estuvo puesta en el evento de Ultimate Team y pronto los jugadores, así como algunos streamers, notaron que el jugador francés y campeón del mundo era una recompensa que salía con mayor frecuencia.

We have identified an issue where the Champions Player Pick rewards were providing unintended results. This has been corrected in-game.