LO QUE DEBES SABER:

Dragon Ball Super: Beerus tiene previsto lanzar su versión con doblaje latino en noviembre de 2026

La versión para México y LATAM cuenta con la participación de los actores de voz Mario Castañeda, José Luis Orozco y René García

Sean Schemmel, la voz de Goku en inglés, reconoció la reutilización de audio, aunque señaló que también graban nuevas líneas de diálogo

Dragon Ball Super: Beerus es uno de los grandes estrenos de la temporada de otoño de 2026, pese a sólo ser un remake del anime de 2015. La serie actualmente se emite por TV japonesa y plataformas de streaming, motivo por el que llamó la atención que ya se anunció el lanzamiento de una versión con doblaje al español latino y otros idiomas.

El primer avance con voces al español latinoamericano confirmó el regreso de los actores originales, incluidos Mario Castañeda, René García y José Luis Orozco. Si bien los fanáticos están felices de volver a escuchar las voces clásicas, todo parece indicar que se reutilizó material antiguo. La polémica continúa, y un miembro del reparto ya rompió el silencio.

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Dragon Ball Super: Beerus reutiliza el doblaje antiguo, pero también tendrá nuevo material

Justo después del estreno del primer episodio del anime a inicios de octubre, el legendario actor de voz Koichi Yamadera, quien da vida al antagonista Bills en la versión original al japonés, participó en una entrevista en la que habló sobre el remake. Una parte de la charla llamó la atención, pues el intérprete reveló que no grabaron nuevos diálogos para la serie.

De inmediato, los fanáticos empezaron a hacer comparaciones y confirmaron que Dragon Ball Super: Beerus reutiliza gran parte del material de voz del polémico pero popular anime de 2015. Este hallazgo decepcionó a los fans, pues parece indicar que el show no hará grandes cambios ni agregará escenas inéditas que requieran nuevas conversaciones entre personajes.

Por supuesto, aún cabe la posibilidad de que el remake presente algunos diálogos inéditos. Mientras esperan más información, los fanáticos del resto del mundo empezaron a preguntarse si las versiones en otros idiomas también reciclarán las grabaciones antiguas.

A inicios de este mes, Toei Animation dio a conocer que Dragon Ball Super: Beerus tendrá doblaje latino, cuyo estreno está previsto para el 12 de noviembre de 2026. Además, la serie recibirá versiones con voces al inglés y portugués. Es la primera vez que un show de la franquicia tiene localización a otros idiomas mientras aún está en emisión.

En medio de la incertidumbre, el actor de Goku rompió el silencio y habló sobre el doblaje que se estrenará a través de Crunchyroll. Sean Schemmel, quien da vida al protagonista en la versión en inglés, abordó el tema durante su participación en una reciente convención de anime.

Allí, el actor estadounidense de 57 años confesó que no puede compartir muchos detalles al respecto, pero reveló que, tal como sospechaban los fanáticos, el doblaje en inglés de Dragon Ball Super: Beerus reutiliza la mayoría del audio de la versión original de la serie de 2015.

No obstante, Sean Schemmel señaló que trabaja duro en el proyecto, y dio a conocer que el equipo también graba nuevas líneas de dialogo. También aseguró que tanto Crunchyroll como Toei Animation están muy comprometidos con la producción para ofrecer la mejor versión del anime.

Sean Schemmel, voz de Goku en inglés, confirmó que Dragon Ball Super: Beerus reutilizará el doblaje anterior a la par que agrega nuevo material

El doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus también tendría mucho reciclaje

Se desconoce cuánto porcentaje ocupa el nuevo diálogo. Vale la pena hacer hincapié en que, por obvias razones, Sean Schemmel solamente se refiere al doblaje en inglés de la serie animada. Está por verse si en la localización para el resto de regiones también se adoptó la misma filosofía.

En el comunicado oficial de Crunchyroll para México y Latinoamérica, la compañía confirmó que el doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus cuenta con la participación de Mario Castañeda como Goku, José Luis Orozco como Bills, Arturo Castañeda como Whis y René García en el rol de Vegeta.

En este momento, ninguno de los actores que interpreta a los personajes principales se ha pronunciado sobre el estreno de la versión con voces al español latinoamericano.

La comunidad se apresuró a hacer múltiples comparaciones, y descubrió que, tal como sucede en japonés e inglés, gran parte del audio proviene de la serie original. Además, el avance permite escuchar a Luis Alfonso Mendoza como Gohan, actor que tristemente perdió la vida en 2020.

Ante la falta de más información, el actor Bruno Coronel, quien da vida a Jaco durante el arco de la Resurrección de Freezer, se pronunció sobre la noticia y confirmó que la voz que se escucha en el adelanto sí es suya, pero no pudo compartir más detalles sobre si es un nuevo diálogo o si se reutilizó el material original.

El doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus se estrenará en Crunchyroll el 12 de noviembre. Mientras tanto, los fans ya pueden ver los 131 episodios de la serie de 2015 con voces al español a través de Disney+, por primera vez en una plataforma de streaming.

Mario Castañeda guarda silencio y se desconoce si Dragon Ball Super: Beerus en su doblaje latino reutilizará audios antiguos

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que se grabe de nuevo el doblaje? ¿Te molesta que se reciclen audios del anime anterior? Déjanos leerte en los comentarios.

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