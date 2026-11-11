LO QUE DEBES SABER:

Skydance Games enfrentó despidos como consecuencia de la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, lo que generó preocupación sobre posibles cancelaciones de proyectos

Circularon rumores sobre la cancelación de Marvel 1943: Rise of Hydr a

El juego, dirigido por Amy Hennig, lleva aproximadamente 5 años en desarrollo y sus retrasos han generado incertidumbre entre los fans

Tras la reciente fusión, Skydance está reorganizando sus operaciones y reduciendo el alcance de ciertos proyectos para garantizar su crecimiento a largo plazo

Cada fusión entre compañías resulta en despidos y cancelaciones pues la nueva administración organiza los procesos de acuerdo con su visión. Ayer se informó de un recorte de personal en Skydance Games tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount y hace unos momentos se reportó la posible cancelación de Marvel 1943: Rise of Hydra.

El videojuego inspirado en el universo de Marvel es dirigido por Amy Hennig, escritora y desarrolladora en cuyo historial se encuentran Legacy of Kain: Soul Reaver, y la trilogía que llevó a la cima a Uncharted. Sin embargo, no hemos visto el título en acción, lo cual genera incertidumbre, y el rumor sobre su terrible destino preocupó a los fans.

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¿Cancelaron Marvel 1943: Rise of Hydra? Rumor enciende las alarmas en redes sociales

Hace unos momentos, la cuenta del insider @Marvel1943Rise en X generó preocupación pues aseguró que, de acuerdo con fuentes internas en Skydance, la compañía canceló Marvel 1943: Rise of Hydra y pronto anunciaría la decisión a nivel público.

La noticia generó incertidumbre por el tiempo que ha pasado el juego en desarrollo, aproximadamente 5 años, y ante la falta de avances más allá de pantallas de presentación. Asimismo, los jugadores temen que el juego se sume a la larga lista de cancelaciones, incluyendo proyectos de franquicias importantes, de años recientes.

El rumor tuvo credibilidad debido a que fue la primera cuenta que filtró los despidos en Skydance relacionados con su división de videojuegos, así que había elementos para pensar en la veracidad de esta información.

Sin embargo, el insider reviró momentos después. En una nueva publicación, señaló que su fuente se confundió con el estado que guarda el proyecto en desarrollo. En ese sentido, reporta que Marvel 1943: Rise of Hydra sigue con vida, pero ha enfrentado problemas internos que han frenado su lanzamiento.

Update on my tweet earlier saying that the game has been canceled I got some good news for yah yah can calm the game has not been canceled but the game has hit some development issues but it still progressing my source thought that what it meant but it not pic.twitter.com/aeD0cdKWWU — Marvel 1943 Rise Of Hydra Countdown (@Marvel1943Rise) November 11, 2026

Marvel 1943: Rise of Hydra sigue en desarrollo, según una de las fuentes más reconocidas en la industria

En medio de los rumores y la preocupación sobre la posible cancelación de Marvel 1943: Rise of Hydra, Jason Schreier, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más confiables en la industria, desmintió la información.

Según sus fuentes, Skydance informó al equipo de desarrollo que el proyecto sigue activo:

“Skydance Games le dijo al equipo de desarrollo detrás de Marvel 1943: Rise of Hydra en Slack esta tarde que el juego no está cancelado, a pesar de un rumor ampliamente difundido en Twitter hoy que afirmaba que sí lo estaba”.

Skydance Games told the development team behind Marvel 1943: Rise of Hydra on Slack this afternoon that the game is not canceled, despite a widely circulated rumor on Twitter today claiming that it was. — Jason Schreier (@jasonschreier) November 11, 2026

Skydance Games confirmó el 10 de noviembre una serie de despidos como parte de la reestructuración de sus operaciones tras la fusión de Paramount Skydance con Warner Bros. Discovery.

Al menos 30 empleados perdieron su trabajo, aunque la cifra podría ser mayor, y los recortes afectaron a diferentes departamentos. Algunos trabajadores señalaron que prácticamente todo su equipo fue despedido. La compañía también confirmó que reducirá la escala de algunos proyectos y explicó que estas medidas buscan reorganizar sus operaciones, concentrar sus inversiones y garantizar su crecimiento a largo plazo.

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