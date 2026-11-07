The Legend of Zelda: Ocarina of Time está lleno de secretos, actividades opcionales y recompensas que vale la pena descubrir mientras exploras Hyrule. Algunas de estas misiones pueden pasar desapercibidas, especialmente si te concentras en avanzar en la historia principal, peor hay otras que valen todo tu tiempo. Una de ellas se encuentra en Kakariko Village, donde una mujer necesita ayuda para recuperar a sus 7 Cuccos extraviados.

Aunque parece una tarea sencilla, encontrar a todas estas aves (o máquinas mortales) puede convertirse en un pequeño desafío. Algunas están a plena vista, pero otras se encuentran en lugares que requieren aprovechar las habilidades de Link y utilizar a los propios Cuccos para llegar a zonas elevadas o superar obstáculos.

La buena noticia es que completar esta misión tiene una recompensa bastante útil, así que vale la pena dedicarle unos minutos.

¿Dónde encontrar los 7 Cuccos de Kakariko Village?

A continuación, te contamos dónde encontrar a cada uno de los 7 Cuccos, así que sigue leyendo para conocer todos los detalles:

1. Cerca de la entrada de Kakariko Village

El primer Cucco es uno de los más fáciles de encontrar. Está cerca del árbol que se encuentra en la entrada de Kakariko Village, así que puedes recogerlo prácticamente desde que llegues al lugar.

2. Encima de la estructura de ladrillos

El segundo Cucco está sobre una estructura de ladrillos ubicada en el centro del pueblo. Para llegar hasta él, necesitarás utilizar otro de estos nada simpáticos animalitos: llévalo contigo hasta una parte elevada cercana y lánzate para caer en la estructura y poder recoger al Cucco. Recuerda saltar antes de lanzarte para ganar un poco más de altura y que consigas tu objetivo sin problemas.

3. Cerca de la zona de construcción

El tercer Cucco también está en el centro de Kakariko Village, cerca del área donde se realizan trabajos de construcción. No tendrás que resolver ningún acertijo complicado para encontrarlo, ya que simplemente debes tomarlo e ir a entregarlo.

4. Detrás de la cerca alta

Para encontrar el cuarto Cucco, dirígete hacia la cabaña del molino de viento, ubicada en el extremo este del pueblo. Salta desde la plataforma para superar la cerca con un Cucco y, una vez ahí, lánzalo al otro lado para poder tomarlo más adelante.

En esa zona encontrarás otro emplumado más. Solamente debes suubir las escaleras cercanas y lánzarlo por encima de la cerca para poder recogerlo.

5. Cerca del molino de viento

No abandones esa zona todavía. Sube por la escalera que encontrarás allí para llegar a una plataforma elevada cerca del molino de viento. En ese lugar encontrarás otro Cucco, que podrás utilizar para planear de regreso hacia la zona principal del pueblo.

6. Dentro de una caja

El sexto Cucco está escondido en una caja ubicada cerca del extremo oeste del pueblo, relativamente cerca de la entrada. Destruye la caja para descubrir al ave que se encuentra en su interior.

7. Cerca del guardia

El último Cucco está en el extremo norte de Kakariko Village, cerca del guardia. Generalmente aparece junto a la rampa, pero si no has podido encontrarlo, te sugerimos que también busques dentro de la caseta de vigilancia.

¿Qué recompensa consigues por encontrar los 7 Cuccos?

Cuando hayas reunido a los 7 Cuccos y los lleves al corral, habla con la mujer que los está buscando para recibir tu recompensa: una botella.

Este objeto es especialmente útil durante la aventura, pues permite almacenar distintos líquidos y elementos que pueden ayudarte en tu recorrido por Hyrule. Normalmente, será la segunda botella que puedes conseguir en el juego, después de la que está disponible en la tienda de pociones de Hyrule Castle Town y que te regalan al atrapar un insecto.

Un detalle importante es que los Cuccos volverán a dispersarse si abandonas Kakariko Village y regresas posteriormente. No obstante, puedes recogerlos nuevamente en sus ubicaciones habituales para conseguir algunas rupias adicionales.

¿Ya conseguiste las 7 botellas en The Legend of Zelda: Ocarina of Time o todavía tienes alguna pendiente? ¿Qué otra misión secundaria de este clásico te gustaría completar? Cuéntanos en los comentarios.

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