LO QUE DEBES SABER:

Metacritic lanza una promoción que ofrece hasta $500 USD gratuitos a quienes acierten la puntuación final de Grand Theft Auto VI

GTAVI es un título muy esperado, y se espera que reciba críticas muy positivas

Los ganadores del concurso se elegirán al azar entre quienes acierten la calificación

Grand Theft Auto VI está más cerca que nunca, y sólo debemos esperar una semana para finalmente adentrarnos en Vice City y explorar todo lo que tiene por ofrecer. Es uno de los juegos más ambiciosos de la historia, y se espera que reciba reseñas muy positivas. Y si crees que sabes cuál será su calificación, podrás ganar completamente gratis hasta $500 USD.

En efecto, Metacritic, una plataforma que recopila y promedia las críticas de videojuegos, películas, series y álbumes de música, acaba de anunciar una nueva promoción como parte de los festejos por el estreno de GTAVI. Los ganadores podrán llevarse a casa una tarjeta de regalo con valor monetario real para que compren lo que quieran.

Video relacionado: De GTA V a GTA VI: así se arruinó la industria de los videojuegos

Metacritic regalará $500 USD a quien adivine la puntuación de GTAVI

Ya estamos en la recta final de 2026, y claramente ya hay algunos videojuegos que se perfilan para ser candidatos al GOTY. Actualmente, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el remake del clásico de Nintendo 64, es el favorito de los fans gracias a su calificación casi perfecta de 96 en Metacritic.

Sektori es el segundo estreno inédito mejor calificado del año hasta la fecha, y le siguen Big Walk, DOOM: The Dark Ages – Revelations, Forza Horizon 6 y Mina the Hollower. Son grandes juegos que seguramente darán mucho de qué hablar en la temporada de premios. Pero claro, se espera que Grand Theft Auto VI los supere a todos.

¿Cuál será la calificación final de GTAVI? Es imposible saberlo, por obvias razones. Pero si crees saber cuánta puntuación obtendrá el juego de mundo abierto una vez que salgan a la luz las primeras reseñas de la prensa especializada, lo mejor será que te unas a esta promoción especial.

Debido a que el lanzamiento del nuevo videojuego de Rockstar Games y Take-Two Interactive llegará en apenas 8 días, Metacritic puso en marcha un nuevo concurso. La compañía reveló mediante una publicación en redes sociales que los usuarios podrán obtener gratis hasta $500 USD si adivinan el puntaje final del título de mundo abierto.

Participar es muy sencillo y rápido. Las personas interesadas sólo deben hacer su propia predicción a través del sitio web Fandom. Para ello, deben visitar la página y arrastrar el control deslizante para elegir la calificación que creen que recibirá Grand Theft Auto VI durante su estreno en noviembre.

Únicamente se permite una predicción por persona, pero los usuarios podrán editar su selección cuantas veces quieran hasta que finalice el sorteo el martes 17 de noviembre a las 23:59 PT. Si bien es fácil asumir que la mayoría de los participantes elegirán la región verde “favorable”, el verdadero reto será adivinar la calificación exacta.

Y sí, hay motivos para participar en esta iniciativa de tiempo limitado. Metacritic confirmó que los ganadores, los cuales se elegirán al azar entre los participantes cuya selección coincida exactamente con el metascore final de GTAVI, recibirán tarjetas de regalo Visa con un valor monetario.

En el nuevo concurso especial de Metacritic, los participantes tienen que adivinar la calificación final de Grand Theft Auto VI

El primer lugar recibirá gratis $500 USD, el segundo obtendrá $250 USD de regalo y el tercero se llevará a casa una tarjeta con un valor de $150 USD. Lamentablemente, esta promoción sólo es válida para los habitantes de Estados Unidos, así que los fans de México, Latinoamérica y otras regiones no podrán participar en el sorteo.

¿Cuál será la calificación de Grand Theft Auto VI en Metacritic?

La lista con los ganadores se compartirá el 25 de noviembre. A pesar de que muchos fans no podrán participar en este concurso, Metacritic invita a todos los jugadores a compartir sus predicciones. En su comunicado, la empresa reveló que posteriormente hará un resumen.

Debido a que Grand Theft Auto VI aún no debuta oficialmente, carece de calificaciones oficiales y se desconoce cuándo saldrán a la luz las primeras reseñas. Así pues, los fanáticos deberán ser pacientes para conocer qué opinan los críticos profesionales sobre el lanzamiento más esperado de la década.

Aun así, y al revisar el historial previo de Rockstar Games, es fácil asumir que la aventura de Lucía y Jason será del agrado de la prensa y recibirá muy buenas puntuaciones. Red Dead Redemption 2, el proyecto anterior del estudio, presume una puntuación promedio de 97 en Metacritic. Por su parte, GTAV tiene la misma calificación.

A continuación, compartimos la lista con las calificaciones en Metacritic de los últimos lanzamientos oficiales de la franquicia:

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition (2021) ― 54

GTA V (2013) ― 97

GTA: Chinatown Wars (2009) ― 93

GTA IV (2008) ― 98

GTA: San Andreas (2004) ― 95

GTA: Vice City (2002) ― 95

GTA III (2001) ― 97

Se espera que Grand Theft Auto VI sea uno de los juegos mejor calificados de 2026 en Metacritic

Pero cuéntanos, ¿cuál crees que será la calificación final de Grand Theft Auto VI? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con GTAVI.

Video relacionado: Adiós a los videojuegos físicos: Grand Theft Auto VI lo confirmó

Fuente