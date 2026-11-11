LO QUE DEBES SABER:

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha impulsado considerablemente las ventas de PlayStation 5, alcanzando la cifra de 100 millones de unidades vendidas

Los analistas predijeron correctamente que las expectativas por GTAVI impulsaría las ventas de la consola, a pesar de la escasez de hardware

Este hito en las ventas de PS5 consolida su posición como una de las consolas más vendidas en la historia de PlayStation

Los pronósticos de los analistas fueron precisos: el hype por Grand Theft Auto VI impulsó la venta de venta de consolas, al menos en el caso de PlayStation. Hace algunos días, Sony reportó que el PS5 ya había vendido 97.9 millones de unidades, una cifra que no deja de ser impactante ante la crisis que atraviesa la compañía.

A días del estreno de GTAVI, Sony celebró un auténtico hito de ventas, pues su consola ya logró despachar 100 millones de unidades. Esto implica que el juego de Rockstar Games impulsó de forma importante las ventas de la consola durante los últimos meses.

Gracias a esto, el PS5 se consolida como una de las consolas más populares de la actualidad y también una de las más vendidas en la historia de PlayStation.

Video relacionado: ¿Qué pasó con los clones de Grand Theft Auto?

PS5 supera los 100 millones de unidades vendidas gracias a GTAVI

Desde mediados de año, diversas firmas de analistas alertaron que GTAVI provocaría escasez de consolas. Incluso, la emoción que hay por el juego de mundo abierto provocó que las consolas usadas subieran drásticamente de precio en algunas regiones.

Para nadie es un secreto que Sony y Microsoft esperaban con ansias el debut de GTAVI, pues era un hecho que incrementaría sus ventas de hardware de forma importante. Por ahora, no hay detalles sobre cómo XBOX se ha beneficiado de esto, pero PlayStation ya presumió sus buenos resultados.

Como te comentamos, PS5 había vendido 97.9 millones de unidades hasta el pasado 30 de septiembre. Esta semana, Sony volvió a actualizar la cifra y reveló que su consola ya sobrepasa los 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

PS5 consiguió este récord el pasado 10 de noviembre, a pocos días de que se cumplan 6 años desde su lanzamiento. La consola logró despachar 2.1 millones de unidades en poco más de 1 mes, lo que sin duda está relacionado con el inminente estreno de GTAVI.

Con sus 100 millones de unidades vendidas, el PS5 sigue detrás del Wii (101.63 millones), pero probablemente supere a la consola de Nintendo en el próximo trimestre. También está cerca del récord del primer PlayStation (102.49 millones), pero aún lejos de la marca del PS4 (117.2 millones).

A la actual consola de Sony todavía le queda un largo camino para competir con las consolas más vendidas de la historia: PS2 (160 millones), Switch (157.20 millones) y Nintendo DS (154.02 millones).

PS5 supera importante récord de ventas gracias a la llegada de GTAVI

¿Son buenas las ventas de PS5?

Daniel Ahmad, director de investigación en Niko Partners, compartió algunas cifras en sus redes sociales para poner en perspectivas las ventas de PS5. El analista reveló una lista con las consolas que han vendido más unidades durante sus primeros 6 años de vida.

Para sorpresa de pocos, Nintendo domina la lista gracias al enorme éxito que fueron Switch y el DS, portátil que tiene la corona indiscutible con 136 millones de unidades vendidas. Al final de la lista están las consolas de XBOX, que históricamente son las que menos han vendido.

En cuanto a los sistemas de Sony, el PS5 queda por detrás del PS4 y el PS2, pero supera por bastante a las ventas de PS3 y PS1. Es importante recalcar que son cifras estimadas y que corresponden sólo a las ventas registradas durante los primeros 6 años:

Nintendo DS — 136 millones

Switch — 122 millones

PS4 — 103 millones

PS2 — 103 millones

Wii — 97 millones

PS1 — 77 millones

PS3 — 70 millones

3DS — 65 millones

XBOX 360 — 60 millones

XBOX One — 49 millones

XBOX Series — 38 millones

A pesar de las polémicas de Sony, el PS5 es una de las consolas más populares de la generación

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

Video relacionado: ¿Estamos listos para lo que Rockstar nos prepara con GTA VI?

Fuente 1, 2