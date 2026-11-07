El regreso de uno de los videojuegos más importantes de Nintendo tiene una conexión inesperada con otra de las aventuras más exitosas de la franquicia. Nuevos detalles revelaron cómo fue desarrollado el esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y qué tecnología utilizó el estudio japonés para darle vida.

El lanzamiento de esta nueva versión ya es una realidad, pues el clásico de Nintendo 64 regresó con una renovación para Nintendo Switch 2, donde los jugadores pueden volver a explorar Hyrule y acompañar a Link en una de sus aventuras más recordadas.

El remake de Zelda: Ocarina of Time habría utilizado el mismo motor que Tears of the Kingdom

De acuerdo con información que apareció recientemente y fue compartida por el usuario OatmealDome, el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time tuvo el nombre clave Owl (búho) durante su desarrollo interno en Nintendo. Este habría sido el nombre utilizado por la compañía antes de presentar oficialmente el proyecto.

No obstante, el detalle más interesante está relacionado con su tecnología. La información señala que el juego utiliza ModuleSystem, un motor gráfico interno de Nintendo que también fue empleado para desarrollar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Esto abre la posibilidad de que el equipo aprovechara herramientas y tecnología utilizadas en la más reciente aventura de mundo abierto de Link para construir esta nueva versión de su clásico. Aunque todavía no se conocen todos los detalles técnicos de su desarrollo, la conexión resulta interesante por las posibilidades que ofrece este motor.

¿De qué trata Zelda: Ocarina of Time?

Para quienes todavía no conocen esta aventura, The Legend of Zelda: Ocarina of Time sigue la historia de Link, un joven héroe que debe detener los planes de Ganondorf, quien busca apoderarse de la Trifuerza y conquistar Hyrule.

Durante su viaje, el protagonista deberá explorar diferentes regiones, superar templos repletos de acertijos, enfrentarse a peligrosas criaturas y utilizar la Ocarina del Tiempo para avanzar en su misión. Uno de los elementos más importantes de la aventura es precisamente el salto temporal que permite a Link viajar entre su infancia y su adultez.

El título original debutó en 1998 para Nintendo 64 y se convirtió en uno de los lanzamientos más influyentes de la industria, gracias a su diseño de niveles, sus mecánicas de exploración y la manera en que llevó las aventuras de The Legend of Zelda al formato tridimensional.

Ahora, esta experiencia está de regreso con su remake, que ya está disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2 desde el 5 de noviembre.

¿Ya estás disfrutando el regreso de este clásico? ¿Qué te parece que Nintendo haya utilizado el mismo motor de Tears of the Kingdom? Cuéntanos en los comentarios.

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