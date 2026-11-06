El regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time no solamente permite revivir una de las aventuras más queridas de Nintendo con una presentación renovada, sino que también ofrece una oportunidad para disfrutar nuevamente de su memorable banda sonora. Para celebrar el lanzamiento del remake en Nintendo Switch 2, la compañía japonesa acaba de ampliar el catálogo de Nintendo Music con varias composiciones de esta nueva versión.

Hasta hace poco, la aplicación solamente permitía escuchar el tema principal del juego. No obstante, ahora los usuarios pueden encontrar otras 7 melodías que acompañan algunos de los lugares más emblemáticos de Hyrule. Se trata de una actualización especial que reúne casi media hora de música para quienes quieran recordar sus recorridos por el reino.

¿Qué canciones del remake Zelda: Ocarina of Time llegaron a Nintendo Music?

La nueva selección incluye composiciones asociadas con distintas regiones y escenarios que los jugadores visitan durante la aventura. Entre ellas destacan temas que seguramente reconocerán quienes pasaron horas explorando el mundo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Estas son las 7 canciones que se incorporaron al servicio:

Kokiri Forest.

Hyrule Field.

Market.

Kakariko Village.

Goron City.

Zora Domain.

Gerudo Valley.

Por ahora, Nintendo no ha confirmado cuándo llegará el resto de la banda sonora a la aplicación. La compañía ha realizado otras incorporaciones especiales de este tipo para lanzamientos recientes, por lo que existe la posibilidad de que amplíe la selección más adelante, aunque no hay nada garantizado.

¿Cómo escuchar la música de Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Music?

Si quieres disfrutar estas composiciones, debes saber que Nintendo Music está disponible como descarga gratuita para dispositivos iOS y Android. También puedes acceder al servicio desde un navegador de Internet mediante su página oficial.

Eso sí, necesitas una suscripción activa a Nintendo Switch Online, pues la aplicación está incluida como uno de los beneficios de la membresía y no requiere un pago adicional. En México, el plan individual cuesta $79 MXN por 1 mes o $159 MXN por 3 meses. También existen opciones anuales y familiares, estas últimas permiten que todos los integrantes del grupo accedan al catálogo sin pagar una cuota adicional por la aplicación.

Además de escuchar bandas sonoras de franquicias como Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin, Splatoon y Pokémon, el servicio ofrece funciones interesantes. Puedes extender canciones en bucle durante 15, 30 o 60 minutos, descargar pistas para escucharlas sin conexión a Internet y descubrir listas de reproducción organizadas por personajes, actividades o estados de ánimo.

También cuenta con un filtro contra spoilers para ocultar canciones que puedan revelar momentos importantes de juegos que todavía no terminas. Incluso es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así que puedes llevar tus melodías favoritas a tus recorridos.

¿Te gustaría que Nintendo agregara la banda sonora completa del remake a su aplicación? ¿Cuál de estas melodías de Ocarina of Time es tu favorita? Cuéntanos en los comentarios.

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