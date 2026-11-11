LO QUE DEBES SABER:

Katsuhiro Harada, exdirectivo de Bandai Namco, criticó la Xbox Series S durante un panel en la Console Game Developers Conference 2026

Harada instó a Microsoft a no lanzar otra consola similar a la Xbox Series S, y señaló que las limitadas capacidades técnicas suponen un desafío para los desarrolladores

Paweł Sasko, de CD Projekt RED, también reconoció las dificultades que plantea la plataforma

Microsoft revolucionó el mercado con el anuncio y eventual lanzamiento del XBOX Series X|S, una serie de plataformas next-gen que poseen distintas capacidades técnicas. En particular, el XBOX Series S fue objeto de polémicas y críticas debido a su menor potencia, la cual representó un gran desafío para los desarrolladores.

A pesar de que el mundo ya tiene los ojos bien puestos en el próximo Project Helix, Katsuhiro Harada, exdirectivo de Bandai Namco y una de las leyendas detrás del auge de TEKKEN, sacó a relucir su personalidad y no dudó en aprovechar la oportunidad para arremeter contra la consola más débil de XBOX.

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Katsuhiro Harada critica sin piedad al XBOX Series X

El antiguo productor de TEKKEN participó en un panel especial en la Console Game Developers Conference 2026, un evento que se celebró en Corea del Sur y que también contó con la participación de DongKi Lee (SHIFT UP), Kazutaka Kodaka (Too Kyo Games), Paweł Sasko (CDPR) y Tynan Sylvester (Ludeon Studios).

Durante la conferencia moderada por Shuhei Yoshida, expresidente de Sony, se le preguntó a los panelistas sobre las ventajas del desarrollo para consolas y los desafíos inherentes de crear juegos para múltiples plataformas. Katsuhiro Harada tomó la palabra, y sus comentarios fueron contundentes.

El exdirectivo de Bandai Namco, quien abandonó la compañía en 2025 para fundar su nuevo equipo VS Studio bajo el ala de SNK, aprovechó un alto directivo de XBOX estaba presente en el lugar para arremeter duramente contra el XBOX Series S y expresó su deseo de que Microsoft jamás se anime a lanzar una consola similar.

“Hay algo que realmente quiero decir ahora que tengo la palabra. Y ya que un alto directivo de XBOX está presente aquí, me gustaría que no se lanzara hardware como el XBOX Series S”. Katsuhiro Harada es conocido en la comunidad de juegos de lucha por ser directo y no andar con rodeos, una faceta de su personalidad que salió a relucir en el panel.

Enseguida, el exproductor de TEKKEN incitó a Paweł Sasko, director asociado de CDPR, a que también criticara la plataforma menos potente de Microsoft. El creativo japonés preguntó si el equipo de CD Projekt RED también está molesto de tener que lidiar con las capacidades limitadas de la consola.

Según los informes, Paweł Sasko “rompió en risas” antes de responder: “constantemente, [el XBOX Series S] nos plantea desafíos y nos obliga a optimizar nuestro código de forma muy minuciosa”.

Katsuhiro Harada mantuvo el dedo en el renglón y bromeó sobre la respuesta del directivo de CDPR: “acabas de usar una forma muy educada y elegante para decir que ‘XBOX Series S apesta’”, comentó el desarrollador nipón de 56 años de edad.

Katsuhiro Harada no se contuvo y criticó sin piedad al XBOX Series S

Exdirectivo de Bandai Namco desata la polémica por sus críticas en contra de XBOX Series S

Lejos de parar, Katsuhiro Harada continuó con sus comentarios negativos en contra de la plataforma de actual generación de Microsoft, y destacó que la poca memoria del dispositivo representa todo un problema. Pero sin duda, señala que el peor inconveniente de la plataforma es que, a pesar de que es muy similar al Series X, al mismo tiempo tiene un “rendimiento incómodamente inferior”.

El excreativo de TEKKEN señala que el XBOX Series S es más popular que el XBOX Series X en Estados Unidos, razón por la que los estudios no pueden simplemente escatimar en gastos al momento de crear juegos para dicha consola.

“Al portar juegos para Switch 2, los desarrolladores pueden cambiar su mentalidad y decir: ‘’¡Switch 2 es un dispositivo único para los fans de Nintendo!’ Pero con Xbox, después de ofrecer tu mejor resultado, se siente como tener que hacer un trabajo extra para un niño ligeramente más débil”.

Además, el creativo nipón se mostró molesto de que los fans se quejen con los desarrolladores por la calidad de los ports. Paweł Sasko intervino y, en un intento de aligerar el tono de la conversación, procedió a destacar algunas ventajas del XBOX Series S, pese a también reconocer las limitaciones técnicas.

Katsuhiro Harada bromeó: “Paweł describió al XBOX Series S con tanta elegancia que el representante de Microsoft entre el público no dejaba de asentir. Me preocupa que se sientan confiados y lancen un sucesor como ‘Helix S’ también para la Xbox de próxima generación”.

Los comentarios resultaron controversiales pese a que el creativo siempre mantuvo un tono amigable. Estas opiniones se alinean con las de otros creativos y estudios que ya se quejaron públicamente del XBOX Series S.

En agosto de este año, Thomas Mahler, fundador de Moon Studios, criticó a los fans que exigen que todos los juegos funcionen a 60 fps en la consola menos potente, y destacó los problemas para crear ports para dicho ecosistema. Tampoco hay que olvidar las palabras de un artista de Rocksteady, quien dijo que ojalá nunca hubiera existido esa plataforma.

XBOX Series S ha causado mucha polémica desde su lanzamiento en 2020

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los comentarios de Katsuhiro Harada? Déjanos leerte en los comentarios.

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