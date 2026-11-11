LO QUE DEBES SABER:

Los fans están preocupados por una posible censura en Grand Theft Auto VI, debido a las diferencias en el tamaño de los archivos del juego

El organismo regulador de dicho país ya clasificó el juego de Rockstar Games, pero omitió advertencias sobre ciertos contenidos

Hasta el momento, Rockstar Games y Take-Two Interactive no han ofrecido una confirmación oficial respecto a las diferencias de contenido entre regiones

A juzgar por los avances oficiales, Grand Theft Auto VI será muy irreverente y no tendrá miedo de mostrar contenido políticamente incorrecto. Pero claro, y tal como era de esperar, muchos fanáticos temen que la nueva entrega sea blanco de la censura debido a su naturaleza controversial.

Si bien ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive han dicho oficialmente que GTAVI vaya a tener algún tipo de censura, esta semana surgieron nuevos hallazgos que sugieren que el juego podría tener contenido eliminado o modificado, al menos en una región. Estos primeros reportes causaron preocupación entre los fans que viven en dicho país.

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GTAVI podría estar censurado en Japón

Tal como se prometió, la precarga de Grand Theft Auto VI se puso en marcha a inicios de esta semana en las consolas de Microsoft y Sony. Este hito sacó a la luz mucha información interesante, incluidas nuevas pistas que apuntan a un eventual lanzamiento de una nueva versión de GTA Online.

La capacidad de ya descargar el juego también permitió conocer el espacio que ocupará la nueva entrega en el almacenamiento interno: más de 200 GB, justo como dijo Rockstar Games hace un par de días. El peso es prácticamente el mismo en todas las regiones, aunque sí hay una diferencia importante en un país en específico.

Tal como señalaron usuarios en redes sociales, GTAVI es menos pesado en Japón en comparación con otros países, una realidad que se aplica en ambas consolas. Si bien la diferencia es muy pequeña, la comunidad cree que dicha disparidad es un indicador de que el título sufrió censura regional.

De acuerdo con los reportes, la versión japonesa de Grand Theft Auto VI tiene un peso aproximado de 208.725 GB en PlayStation 5, una disminución pequeña con respecto a los 209.913 GB de la mayoría de las demás regiones. Por su parte, el archivo para XBOX Series X|S pesa 208.74 GB en Japón, mientras que en el resto del mundo alcanza los 209.86 GB.

Lo anterior por sí sólo no significa que el juego vaya a tener contenido eliminado, pues la disparidad en el peso podría deberse a los archivos de idioma o cualquier otra cosa; sin embargo, los fans notaron otra pista que parece indicar que hay censura para la versión japonesa del título de mundo abierto.

Resulta que CERO, el organismo regulador de Japón, le otorgó una calificación Z (para jugadores de 18 años o más) a GTAVI. Lo interesante es que las tiendas de aquel país muestran iconos para Violencia y Crimen, pero no incluyen advertencias sobre contenido subido de tono ni referencias a sustancias controladas.

Esa omisión hace creer a los fanáticos que habrá discrepancias regionales en cuanto a la forma en que se representan algunas escenas dentro del videojuego.

Fans temen que GTA VI tenga censura en Japón

Ya hay casos de censura relacionados con Grand Theft Auto VI

No sería descabellado pensar en que los desarrolladores se vieran en la necesidad de modificar el contenido para comercializar la nueva entrega en tierras niponas. Recordemos que Ubisoft tuvo que reducir la violencia en Assassin’s Creed Shadows, además de que títulos como Dead Space y The Callisto Protocol quedaron completamente prohibidos en la región.

Aún así, recordamos que, al momento de la publicación de esta nota, ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive han confirmado que vaya a haber diferencias en el contenido en función del país o la región. Recomendamos tomar estos informes con cautela, y esperar más información oficial.

Curiosamente, Grand Theft Auto VI ya se vio envuelto en escándalos por supuestos casos de censura. Poco después de que la compañía realizó el avance extendido de Netflix, los fans de China notaron que el avance en aquella región tenía algunas escenas con un filtro borroso que impedía ver lo que ocurría en pantalla.

De igual forma, la comunidad destacó que algunos carteles promocionales que se montaron en Estados Unidos y Francia modificaban el arte oficial para eliminar todas las referencias a armas de fuego.

Grand Theft Auto VI ya se sometió a la censura, y los fans temen que el juego final tenga contenido eliminado

Pero cuéntanos, ¿crees que el juego será censurado? Déjanos leerte en los comentarios.

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