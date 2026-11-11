LO QUE DEBES SABER:

Se espera que el lanzamiento de GTAVI tenga un impacto significativo en la industria del entretenimiento, eclipsando a grandes producciones de Hollywood

Los analistas prevén que GTAVI será uno de los lanzamientos de entretenimiento con mayor éxito comercial de la historia

La popularidad del juego podría provocar un cambio en el interés de los consumidores, afectando a la asistencia a las salas de cine y al uso de servicios de streaming

Grand Theft Auto VI causará un terremoto en el mercado de los videojuegos el próximo 19 de noviembre, y su impacto también se sentirá en el resto de la industria del entretenimiento. Expertos pronostican que el juego de Rockstar Games se convertirá en uno de los estrenos más exitosos de todo el sector y que afectará a Hollywood.

Muchos videojuegos huyeron del gigante que es GTAVI para no ser opacados en su estreno, pues es un hecho que el juego de mundo abierto acaparará la atención de millones de personas. Todo indica que el título también pondrá en aprietos a próximas películas y series para la televisión, que pronto también lucharán para no ser eclipsados por el juego para PS5 y XBOX Series X|S.

Hay quienes están convencidos de que GTAVI será más popular y se sobrepondrá a la nueva temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, a la nueva película de Los Juegos del Hambre e, incluso, a Avengers: Doomsday, la próxima cinta de Marvel.

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GTAVI será uno de los lanzamientos más grandes de la industria del entretenimiento

Desde hace meses, analistas y expertos de la industria han compartido sus pronósticos para el lanzamiento de GTAVI. La mayoría coincide en que será un fenómeno comercial y que será uno de los productos de entretenimiento más exitosos de la historia. Por ello, es normal saber que la industria del cine, la televisión y la música tienen la mirada puesta en el juego de Rockstar.

Durante una charla con The Hollywood Reporter, Bart Spiegel, director global de la consultora PricewaterhouseCoopers, habló de lo importante que será el debut de GTAVI para toda la industria del entretenimiento. Desde su perspectiva, millones de personas abandonarán otras actividades para sumergirse en Vice City.

“Será un momento decisivo no sólo para la industria de los videojuegos, sino también para todos los profesionales de los medios de comunicación y el entretenimiento, que tendrán que afrontar el hecho de que la gente abandonará sus entornos para ir a jugar a GTAVI”, afirmó el directivo.

Estimaciones indican que GTAVI se convertirá en una máquina de hacer dinero y que podría vender más de 40 millones de copias en sus primeros meses. Asimismo, muchos creen que su impacto mediático superará fácilmente al que tendrán esperadas producciones del cine y la televisión. Incluso, se dice que GTAVI podría ser más popular que Avengers: Doomsday, la película más esperada de finales de año.

Geoff Keighley, organizador y presentador de The Game Awards, está convencido de que el juego de Rockstar será más popular que la producción de Marvel y otras importantes películas. Considera que GTAVI hará que las personas dejen por un momento el cine y la televisión en segundo plano.

“Creo que GTAVI será el lanzamiento de entretenimiento más grande de la historia. No sólo como videojuego en cuanto a los ingresos que generará —superará con creces a Avengers: Doomsday y Dune: Part Three—, sino por el impacto que tendrá en la asistencia al cine, el streaming y la forma en que la gente emplea su tiempo. Hollywood debería prestar tanta atención a las horas dedicadas como a los dólares, porque, básicamente, para muchas personas, GTAVI se convertirá en su plan de entretenimiento para el resto del año. La industria del entretenimiento nunca ha visto nada igual”, explicó Keighley.

GTAVI y Avengers: Doomsday competirán por ser el producto de entretenimiento más exitoso del año

El impacto de GTAVI en Hollywood

Spiegel cree que la industria del streaming será la más afectado por el lanzamiento de GTAVI, pues muchas personas dejarán de usar Netflix, HBO y demás servicios para disfrutar el juego de Rockstar. Su impacto irá más allá, pues podría poner en jaque a próximos estrenos de la industria cinematográfica.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, no está claro cuál será el impacto que tendrán cintas como Ebenezer y Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, que debutarán cerca de GTAVI. Aunque aclara que el juego de Rockstar no necesariamente tendrá un impacto directo en el desempeño de las películas.

“Apenas se ha mencionado en conversaciones internas, pero cualquiera en la industria que haya jugado videojuegos —o que conviva con alguien que lo haga— sabe que tendrá algún impacto. Las preventas de Los Juegos del Hambre van bien, lo que podría indicar que es una buena alternativa. Las preventas de Ebenezer son pésimas, pero dudo que GTAVI sea la razón principal. Tendremos que ver cómo evolucionan las ventas en taquilla”, explicó.

GTAVI acaparará la atención y la cartera de millones de personas

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