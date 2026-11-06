Podemos decir sin equivocarnos que 2026 no fue el año de PlayStation. En los últimos 11 meses, la compañía se vio envuelta en numerosas controversias que mancharon su nombre y generaron el disgusto de la comunidad. A eso se suma algunos lanzamientos de juegos que tuvieron dificultades para resonar con la comunidad.

Precisamente, se acaba de confirmar que otro videojuego basado en una de las franquicias más icónicas de Sony ya tiene los días contados. Esto significa que muy pronto será imposible descargarlo, además de que en pocos meses cerrará sus servidores para siempre y se volverá completamente injugable.

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El nuevo videojuego de Ratchet & Clank fracasa a lo grande y cerrará sus servidores

PlayStation tiene una librería muy grande, repleta de franquicias emblemáticas y muy queridas por los fans. Es una completa pena que muchas de esas propiedades están olvidadas en las sombras, y parece poco probable que regresen pronto. Se podría argumentar que una de ellas es Ratchet & Clank.

Rift Apart debutó hace más de 5 años, y todo parece indicar que ni Insomniac Games ni Sony planean regresar a la saga de ciencia ficción con un nuevo proyecto de alto presupuesto. La serie iba a volver con un spin-off para dispositivos móviles, pero ese proyecto fue un fracaso absoluto antes de su estreno oficial y pronto cerrará sus servidores.

Nos referimos a Ratchet & Clank: Ranger Rumble, un videojuego multijugador para iOS y Android en el que los jugadores se enfrentan en partidas competitivas. El título se caracteriza por su estilo cartoon y sus elementos de juego como servicio, como eventos de tiempo limitado, recompensas de temporada y objetos premium de paga.

Es posible que muchos hayan ignorado este lanzamiento, y no los podemos culpar. El spin-off de la franquicia de Insomniac Games y PlayStation jamás se lanzó oficialmente en todo el mundo, pues a lo largo de los últimos 12 meses solamente tuvo estrenos escalonados en algunas regiones. Ni México ni LATAM fueron una de ellas.

Nada de eso importa ya, pues el estudio desarrollador Oh BiBi confirmó que Ratchet & Clank: Ranger Rumble dejará de estar disponible muy pronto, y reveló que el próximo año cerrará definitivamente sus servidores. A través de un comunicado, la compañía confirmó qué sucederá con el proyecto en las próximas semanas y en los meses por venir.

El equipo detrás de este free-to-play dio a conocer que el juego desaparecerá de la App Store de Apple y la Google Play Store de Android a partir del próximo 21 de noviembre de 2026. Después de esa fecha, será imposible para los nuevos jugadores descargarlo e instalarlo en sus dispositivos.

Además, Oh BiBi dio a conocer que Ratchet & Clank: Ranger Rumble apagará sus servicios en línea el 1 de mayo de 2027. Debido a que es una experiencia 100% online, el cese de operaciones ocasionará que sea imposible iniciar sesión y acceder a cualquiera de los modos de juego. Aun así, hay un par de puntos a considerar.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble es un gran fracaso y cerrará sus servidores antes del lanzamiento internacional

Ratchet & Clank: Ranger Rumble es otro juego como servicio de PlayStation que fracasa

Si bien el juego tiene los días contados, el estudio desarrollador confirmó que el 6 de noviembre se lanzó la última gran actualización. También reveló que los jugadores que ya tengan instalado el título, podrán jugar con normalidad hasta el 1 de mayo del próximo año. Eso sí, ya no habrá nuevos parches ni eventos de temporada.

Oh BiBi se abstuvo de profundizar en los motivos que derivaron en la cancelación de Ratchet & Clank: Ranger Rumble. En el comunicado, la compañía se limita a agradecer el apoyo de los jugadores que se tomaron el tiempo de probar la experiencia y brindar retroalimentación durante el desarrollo.

Pero es fácil asumir que este spin-off de la clásica franquicia de Sony tuvo un impacto mínimo, y que tanto el número de usuarios activos como los ingresos estuvieron por debajo de las expectativas de la casa de PlayStation. Jamás se anunció la fecha para el lanzamiento oficial de este título multijugador.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble se une a la cada vez más larga lista de experiencias multijugador de PlayStation que fracasaron. Es imposible olvidar el infame caso de Concord, uno de los mayores fracasos en la historia de la industria. También se sabe que Marathon de Bungie tuvo dificultades para alcanzar un gran público.

Por último, el spin-off Horizon Hunters Gathering camina sobre la cuerda floja, pues, de acuerdo con los informes, los desarrolladores planean eliminar los elementos de juego como servicio en un intento de salvar el proyecto.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble se une a la lista de los fracasos recientes de PlayStation

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