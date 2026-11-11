LO QUE DEBES SABER:

Logitech dará el día libre a sus empleados el próximo 19 de noviembre para que puedan jugar Grand Theft Auto VI o cualquier otro videojuego de su elección

La iniciativa busca reconocer el valor de las actividades recreativas y su impacto positivo en el rendimiento laboral

Hanneke Faber, directora de Logitech, destaca la relación positiva entre realizar actividades de ocio y mejorar la productividad en el trabajo

Elaine Laird, directora de recursos humanos de Logitech, respalda la idea de que jugar videojuegos puede ayudar a recuperar la concentración y la energía, lo que contribuye a enfrentar desafíos complejos de manera más efectiva

Estamos a unos días del lanzamiento de Grand Theft Auto VI y la expectativa es tal que se espera un impacto en los entornos laborales. No será sorpresa que muchos se reporten enfermos el 19 de noviembre, pero una compañía prefiere celebra el estreno del juego de Rockstar y comprende las necesidades de diversión de su personal.

Es por eso que esta empresa, curiosamente relacionada con la industria de los videojuegos, permitirá que sus trabajadores dediquen su tiempo a probar el nuevo y esperado videojuego. Incluso su directora general reconoció que es importante dar lugar a este tipo de experiencias y dejar de ver el ocio como una pérdida de tiempo.

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Logitech dará el día libre a sus trabajadores para que pueden jugar GTAVI

Hanneke Faber, directora general de Logitech, dará el día libre a sus empleados para que disfruten GTAVI

El lanzamiento de GTAVI se perfila para ser un fenómeno, incluso más allá de los videojuegos y conforme pasa el tiempo los jugadores esperan impacientes el día de estreno, aunque se trata de un día hábil en lo laboral.

Sin embargo, Logitech, empresa conocida por sus accesorios y dispositivos de videojuegos, sabe que no hay manera de luchar contra el nuevo juego de Rockstar Games. Entonces, en vez de quejarse sobre el ausentismo laboral por el estreno del juego, darán el día libre.

Durante una entrevista con la revista Fortune, Hanneke Faber, directora general de Logitech, anunció que no habrá labores el 19 de noviembre y la mayoría de sus empleados gozará del día libre para jugar GTAVI u otro videojuego de su elección.

Al respecto, la ejecutiva declaró:

“Es hora de abandonar el estereotipo de que jugar es una pérdida de tiempo. Como empresa que diseña productos para el trabajo y el ocio, vemos cada día cómo la implicación en un ámbito apoya el rendimiento en el otro”.

Por su parte, Elaine Laird, jefa de recursos humanos, dijo:

“El juego no es lo opuesto al trabajo. Cuando la gente dedica tiempo para desconectarse y sumergirse en un videojuego, regresa con un enfoque más claro, energía renovada e ideas frescas para retos complejos. Si los empleados deciden dedicar su tiempo libre a explorar Vice City el día de su lanzamiento, no escucharán ninguna queja de nuestra parte”.

Las empresas e incluso los gobiernos aceptan que habrá ausencias en los trabajos por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI

Empresas y gobiernos saben que no pueden luchar contra GTAVI

A estas alturas, se espera que las personas falten a sus trabajos para disfrutar el lanzamiento de GTAVI pues parece que están dispuestos a perder un día de salario o hacer uso de sus vacaciones o permisos para ello.

Hace unas semanas, el gobierno de Australia reconoció que el debut de GTAVI será un fenómeno y publicó algunas recomendaciones para los empleados a fin de que no se metan en problemas.

La Defensoría del Pueblo Australiano para el Trabajo Justo recordó a los trabajadores que los permisos especiales para ausencias laborales deben usarse para situaciones de emergencia, no para jugar un videojuego. Sin embargo, dado el caso y la relevancia de la próxima obra de Rockstar Games, sugieren a los empleados que negocien con sus jefes para tener días libres y poder jugar sin preocuparse.

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