La Epic Games Store tiene una nueva promoción para quienes disfrutan los juegos de construcción y supervivencia. En esta ocasión, la plataforma está regalando un título independiente que combina administración de recursos, exploración y construcción de ciudades en un escenario posapocalíptico bastante peculiar.

Se trata de Flotsam, una aventura donde tendrás que dirigir a una comunidad de navegantes que intenta sobrevivir en un planeta cubierto por el agua. Tu misión será recolectar materiales, rescatar personas y animales, desarrollar nuevas tecnologías y mantener a todos a salvo mientras recorres los mares.

Construye una ciudad flotante con basura del océano

En Flotsam tendrás que aprovechar los desechos que encuentres en el agua para construir un hogar para tus supervivientes. El plástico, la madera y los restos de antiguas construcciones servirán para levantar viviendas, talleres y pequeños jardines llenos de color.

No obstante, mantener a tu comunidad con vida requerirá mucho más que construir refugios. Tendrás que desalar agua, preparar alimentos, pescar y cubrir las necesidades de tus navegantes para evitar que enfermen. También podrás decorar tu pueblo con plantas, muebles restaurados y estatuas para mantener la felicidad de sus habitantes.

La exploración será otra parte importante de la experiencia. Podrás levantar anclas y recorrer un mundo inundado lleno de ruinas, fábricas oxidadas e islas olvidadas. Durante tus expediciones encontrarás supervivientes atrapados, animales que necesitan ayuda y tecnologías del antiguo mundo que servirán para mejorar tu asentamiento.

Eso sí, tendrás que tener cuidado con la contaminación que permanece en los restos de la civilización, pues representa una amenaza para la salud de tus habitantes.

Recluta especialistas y desarrolla nuevas tecnologías

Uno de los atractivos de Flotsam es que cada navegante tiene su propia historia y puede aportar conocimientos importantes para el crecimiento de la comunidad. Entre los personajes que podrás encontrar hay especialistas como un entrenador de aves, una química y un electricista.

Reclutarlos permitirá desbloquear edificios, misiones y nuevos descubrimientos. Además, podrás completar sus historias personales para acceder a mecánicas adicionales que ayudarán a transformar tu ciudad flotante.

Conforme avances, también tendrás que investigar tecnologías para desarrollar sistemas de producción más eficientes. Podrás dejar atrás métodos rudimentarios, como quemar madera, para generar energía limpia mediante otra tecnología y construir redes de tuberías que conviertan tu asentamiento en un ecosistema autosuficiente.

La investigación también será importante para combatir las enfermedades relacionadas con la contaminación. Tendrás que limpiar alimentos, desarrollar curas y garantizar que tus navegantes puedan trabajar y vivir en condiciones adecuadas.

¿Hasta cuándo puedes conseguirlo gratis?

Flotsam estará disponible gratis en Epic Games Store hasta el 12 de noviembre las 10:00 AM, hora del centro de México.

Si te gustan los juegos de construcción, exploración y supervivencia, vale la pena aprovechar esta promoción y añadirlo a tu biblioteca antes de que termine.

¿Te gustaría construir tu propia ciudad flotante en Flotsam? ¿Qué otros juegos de supervivencia te gustaría que la Epic Games Store regalara próximamente? Cuéntanos en los comentarios.

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