El esperado regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time finalmente llegóy, con su lanzamiento, comienzan a conocerse más detalles sobre los equipos que hicieron posible esta nueva versión. Ahora, Monolith Soft, uno de los estudios más importantes que trabajan junto a Nintendo, confirmó oficialmente que también participó en el desarrollo del proyecto.

La compañía compartió la información mediante una publicación en su sitio web oficial, donde detalló las áreas en las que colaboró para dar vida al remake. De acuerdo con el comunicado, su equipo participó en el diseño del juego, la programación y el desarrollo de los gráficos.

Monolith Soft ayudó a desarrollar el remake de Zelda: Ocarina of Time

Aunque Monolith Soft confirmó su participación, es importante recordar que el estudio no fue el responsable principal del proyecto. Como se reveló anteriormente, el remake estuvo encabezado por Nintendo EPD Production Group No. 3, equipo que también ha trabajado en otros proyectos importantes de la franquicia.

La colaboración de Monolith Soft no resulta demasiado sorprendente, pues el estudio japonés tiene una larga trayectoria trabajando junto a Nintendo en diferentes entregas de The Legend of Zelda. Entre sus contribuciones anteriores destacan The Legend of Zelda: Skyward Sword, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

En esta ocasión, su trabajo abarcó 3 áreas fundamentales para el desarrollo del remake. Este fue el mensaje que compartió la compañía en su página oficial, traducido del japonés:

“Monolith Soft participó en el diseño del juego, la programación y el desarrollo de los gráficos de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que ahora ha sido lanzado por Nintendo Co., Ltd”.

Un nuevo proyecto de Zelda con talento conocido

La participación de Monolith Soft vuelve a demostrar la importancia que tiene el estudio dentro de los proyectos de Nintendo. Su experiencia en mundos tridimensionales y escenarios de gran escala lo ha convertido en un colaborador habitual de la compañía, especialmente en los lanzamientos más ambiciosos de la franquicia.

¿Te sorprendió descubrir que Monolith Soft también trabajó en el remake? ¿Qué te ha parecido el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Cuéntanos en los comentarios.

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