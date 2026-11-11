LO QUE DEBES SABER:

Microsoft está considerando aprovechar la capacidad de procesamiento que las tarjetas gráficas (GPU) de los jugadores tienen disponible cuando están inactivas para entrenar modelos de inteligencia artificial, ofreciendo una compensación a cambio

Este enfoque busca reducir la dependencia de los centros de datos tradicionales mediante el aprovechamiento del hardware de los usuarios, específicamente el de los jugadores

La propuesta contempla medidas de protección, como detener el procesamiento si el dispositivo se sobrecalienta o ejecuta tareas exigentes, para evitar que la experiencia del usuario se vea afectada

La IA es el negocio del momento, pero enfrenta el problema de los límites del mercado y no hay tanta RAM y semiconductores que son parte esencial del procesamiento de datos. Microsoft lo sabe y ya piensa en una solución que involucraría a los usuarios de PC y otros dispositivos ca cambio de una recompensa.

Mientras el sector de la inteligencia artificial avanza, Microsoft mantiene su posición de liderazgo en el mercado. Sin embargo, no quiere ceder terreno y es ahí donde se plantean soluciones que no tengan que ver directamente con los centros de datos y que ponen el enfoque en los equipos de los jugadores.

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Patente de Microsoft propone usar la GPU de los usuarios para entrenar modelos de inteligencia artificial

La carrera por la IA es dura y los límites en stock de la RAM y las GPU suponen un dilema para las compañías líderes en el sector. En el caso de Microsoft, su equipo de desarrollo tecnológico pensó en una solución compartida con los usuarios finales.

Hace unos días, Sam Altman, director de OpenAI, expresó su desagrado por la posesión de RAM y unidades GPU en equipos de usuarios finales pues piensa que ese hardware serviría mejor para los centros de datos que para jugar videojuegos ya que no se usa por completo.

Pues bien, en el caso de Microsoft hay información interesante pues una patente publicada el 5 de noviembre (vía Wccftech) en Estados Unidos, revela uno de los planes de la compañía.

En este caso, la patente de nombre Microentrenamiento oportunista en dispositivos Edge usando sobrante de GPU propone un sistema que permita dividir las cargas de procesamiento de tareas de entrenamiento de IA para no depender enteramente de centros de datos.

Para tal fin, la compañía entablaría relación con equipos de usuario final que sean compatibles para delegar una parte de las tareas y estas se realizarían en los equipos de los usuarios con el sobrante de sus GPU y RAM de manera que la experiencia no se vea afectada.

Una de las ideas de Microsoft para desarrollar su negocio de IA

Microsoft recompensaría a los jugadores por sacar provecho de sus equipos

De acuerdo con la patente, las tareas asignadas para entrenar IA podrían usar la GPU sobrante de PC, dispositivos móviles e incluso smartphones.

Al respecto, el equipo tecnológico de Microsoft señala que el procesamiento podría suspenderse si se detecta un aumento de temperatura en el equipo o se ejecutan tareas muy demandantes, evitando comprometer su funcionamiento.

Aunque los usuarios tendrán que autorizar el uso de sus equipos y hardware para tal fin, se trataría de un acuerdo interesantes. La compañía, según la patente, ofrecería una “compensación” a cambio de la explotación de un equipo que no les pertenece. Se habla de un tipo de “crédito”, aunque no hay alguna referencia al pago de dinero. Sin embargo, la patente sí señala algún tipo de retribución.

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