Lo que debes saber:

Nintendo actualizó Super Mario Party Jamboree a la versión 2.4.0, que incorpora compatibilidad con GameShare mediante GameChat para los usuarios de Nintendo Switch 2

La actualización permite invitar a amigos a jugar en línea, incluso si no tienen una copia del juego

GameShare incluye opciones para compartir mapas y reglas, lo que ofrece mayor flexibilidad al momento de organizar partidas

La actualización beneficia principalmente a la edición de Nintendo Switch 2, mientras que la versión original de Nintendo Switch solamente recibe correcciones menores de errores

Los títulos multijugador de Nintendo tienen una característica especial: son mucho más divertidos cuando podemos compartir la experiencia con otras personas. Por esa razón, las opciones en línea son importantes para mantener viva la diversión, sobre todo en títulos que reúnen a varios jugadores alrededor de minijuegos y competencias intensas.

Ahora, uno de los lanzamientos más populares de esta categoría recibió una actualización que amplía sus posibilidades para disfrutar partidas con amigos. Lo interesante es que esta novedad permite compartir la experiencia incluso con personas que no tienen el juego en su biblioteca, por lo que será más sencillo invitarlas a participar sin que tengan que conseguir una copia.

Se trata de Super Mario Party Jamboree, que recibió la versión 2.4.0. La actualización agrega compatibilidad con GameShare a través de GameChat para quienes juegan la edición de Nintendo Switch 2.

Super Mario Party Jamboree ya permite compartir partidas en línea

Con este cambio, los usuarios de Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition pueden utilizar el servicio de la consola para invitar a cualquier amigo a jugar en línea.

Para aprovechar esta función, los jugadores deben seleccionar la opción GameShare desde la pantalla de título. Después, podrán elegir Amigos via GameChat para compartir la experiencia con sus amistades. De esta manera, ya se podrá crear un chat y una sesión de juego para armar esas retas que quitan amigos, tal como nos gustan.

La novedad es particularmente atractiva para un título como Super Mario Party Jamboree, cuya propuesta gira alrededor de reunir a varias personas para competir en diferentes actividades. Tener más facilidades para compartir una sesión puede ayudar a que nuevos jugadores conozcan sus minijuegos y se animen a participar en futuras partidas.

Pero eso no es todo, pues Nintendo también agregó los mapas y las reglas como opciones disponibles para GameShare en la edición de Nintendo Switch 2. Esto permite configurar más aspectos de las partidas compartidas y ofrece mayor flexibilidad al momento de organizar una sesión con amigos.

Así, la actualización no solamente incorpora una nueva forma de invitar participantes, sino que también amplía las opciones disponibles al momento de compartir el juego. Son cambios que ayudarán a iniciar una sesión de juego sin tantas complicaciones.

¿Qué cambia en la versión de Nintendo Switch?

Si todavía juegas en la consola original, no encontrarás novedades tan importantes. Nintendo confirmó que la actualización 2.4.0 también está disponible para Nintendo Switch, pero en esta plataforma únicamente corrige otros problemas para mejorar la experiencia de juego.

En otras palabras, la compatibilidad con GameShare mediante GameChat y las nuevas opciones de mapas y reglas son características exclusivas de la edición para Nintendo Switch 2.

Cabe mencionar que Nintendo no detalló cuáles fueron los errores corregidos en ambas versiones ni compartió información adicional sobre otros cambios.

¿Ya probaste GameShare con tus amigos en Nintendo Switch 2? ¿Crees que esta función debería llegar a más juegos de Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.

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