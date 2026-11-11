Lo que debes saber:

Las primeras impresiones de Nintendo indican que Zelda: Ocarina of Time ha tenido un buen recibimiento comercial

El lanzamiento incluye una edición especial de Nintendo Switch 2, que también ha contribuido a impulsar las ventas de la consola en diversas regiones

Bandai Namco tuvo una participación importante en el desarrollo de elementos visuales del juego

La colaboración de Monolith Soft. también se dio a conocer hace unos días

El regreso de una de las aventuras más queridas de la industria ha generado mucha expectativa entre los jugadores. Después de varios años de espera, Nintendo finalmente llevó de vuelta una de sus entregas más importantes con una producción renovada que aprovecha las capacidades de su nueva consola.

El lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time representa un momento especial para la franquicia, pues coincide con una celebración importante y llegó acompañado de una edición especial de hardware. Ahora, la compañía japonesa compartió sus primeras impresiones sobre el recibimiento comercial de este esperado proyecto.

Nintendo está satisfecha con las ventas de Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time está disponible desde el pasado 5 de noviembre. Durante una sesión de preguntas y respuestas con inversionistas, Nintendo aseguró que el juego comenzó con el pie derecho y que sus resultados iniciales son bastante positivos.

La compañía todavía no está preparada para compartir cifras concretas de ventas, pues considera que es demasiado pronto para ofrecer datos definitivos. No obstante, sus primeras impresiones son alentadoras y también destacó el desempeño de la edición especial de Nintendo Switch 2 inspirada en la celebración del 40.° aniversario de la franquicia.

Esto fue lo que comentó la compañía:

“En cuanto a la situación actual, la respuesta al lanzamiento de la semana pasada de Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition, como una edición especialmente diseñada de la consola, fue muy positiva y contribuyó a las sólidas ventas en diversas regiones. The Legend of Zelda: Ocarina of Time acaba de estrenarse, por lo que todavía es demasiado pronto para comentar cifras específicas, pero el título está teniendo un excelente comienzo y estamos en una buena posición de cara a la próxima temporada navideña”.

Así que, aunque todavía tendremos que esperar para conocer cuántas copias ha vendido, Nintendo parece bastante satisfecha con el recibimiento de esta aventura.

Bandai Namco también participó en el remake de Zelda: Ocarina of Time

Hay otra noticia interesante relacionada con la producción del juego, pues acaba de confirmarse la participación de un estudio que tiene bastante experiencia trabajando en grandes videojuegos.

Nos referimos a Bandai Namco, compañía que confirmó oficialmente su colaboración en el desarrollo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2. De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Bandai Namco Studios, su equipo participó parcialmente en la producción de diferentes elementos visuales.

En concreto, el estudio trabajó en recursos gráficos de personajes, escenarios, animaciones, secuencias cinematográficas, interfaz de usuario y otros elementos. Esto significa que su aportación fue importante para construir la presentación visual de esta nueva versión que tanto gustó a la comunidad.

Por supuesto, Bandai Namco no fue el principal responsable del proyecto. Como se había confirmado anteriormente, el desarrollo estuvo encabezado por Nintendo EPD Production Group No. 3, aunque también participaron otros equipos externos.

Entre ellos destaca Monolith Soft, estudio que también confirmó su colaboración en el remake. Su experiencia con mundos y escenarios de gran escala seguramente fue un aporte interesante para esta nueva interpretación de Hyrule.

Con estas revelaciones, poco a poco conocemos más sobre el trabajo detrás de uno de los lanzamientos más importantes de Nintendo para este año.

¿Crees que el remake conseguirá convertirse en uno de los mayores éxitos de Nintendo Switch 2? ¿Te gustaría conocer más detalles sobre los estudios que participaron en su desarrollo? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente