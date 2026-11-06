Lo remakes llegaron para quedarse y se han convertido en una de las tendencias más populares de la industria. Nintendo siempre ha apostado por los relanzamientos, pero estrenos recientes como The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Star Fox reafirma su interés por revisitar algunas de las joyas de su pasado.

Gracias al nuevo reporte financiero de la compañía, sabemos que el remake de Star Fox ya vendió más de 1 millón de copias y se espera que la nueva versión de Ocarina of Time se convierte en uno de los títulos más populares de Switch 2. Así pues, Nintendo ha tenido excelentes resultados con sus remakes recientes.

Ante esto, surge una duda inevitable: ¿Nintendo planea hacer más remakes en el futuro? Nate Bihldorff, su vicepresidente sénior de desarrollo de productos y publicación, dio algunas pistas al respecto en una entrevista.

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Nintendo habla de la importancia de los relanzamientos e insinúa más remakes

Compañías como Capcom y Nintendo han demostrado que es posible revivir juegos del pasado con éxito y convertirlos en fenómenos comerciales en la actualidad. El ejemplo más reciente es el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que tenía el difícil reto de rehacer uno de los títulos más queridos de la historia.

Durante una charla con Polygon, Bihldorff aseguró que sus relanzamiento han sido exitosos ya que siempre confían en que sus desarrolladores harán “grandes juegos”. La compañía se esfuerza constantemente para tener un calendario lleno de atractivos títulos, y los remakes han sido una forma de ofrecer experiencias de calidad a sus jugadores.

El directivo destacó que la nueva versión de Ocarina of Time fue posible gracias a las capacidades de Switch 2, que permiten reimaginar clásicos de la era del N64 de formas mucho más ambiciosas. Desde su perspectiva, los relanzamientos son igual de importantes que los juegos nuevos, lo que sugiere que Nintendo nos seguirá sorprendiendo con nuevos remakes en el futuro.

“Creo que tanto los juegos nuevos como los remakes tienen cabida en el catálogo de Nintendo, con la misma importancia, para ser sincero. Hay fans de cada una de nuestras franquicias. Por supuesto, tener juegos nuevos en esas series es maravilloso, y los espero con tantas ganas como cualquiera, pero también hay una gran satisfacción al volver a jugar a títulos muy especiales, como Ocarina of Time”, afirmó Bihldorff.

Si bien no confirmó que nuevos remakes estén cerca en el horizonte, el directivo recalcó que los relanzamientos son muy importantes en su estrategia, pues también piensan en todas las personas que no disfrutaron sus clásicos cuando debutaron originalmente.

“Es importante pensar en cuántas personas nunca jugaron al original, y para ellas, el remake de Ocarina of Time será una experiencia totalmente nueva, de 2026, y estoy deseando que la disfruten”, concluyó el creativo.

Nintendo insinuó que sorprenderá a sus jugadores con más remakes

¿Qué remakes podría hacer Nintendo tras Ocarina of Time?

Nintendo tiene uno de los catálogos de franquicias más grandes y llamativos de la industria, así que las posibilidades son muchas. Debido a la tendencia actual de renovar juegos de N64, muchos creen que Super Mario 64 sería una elección obvia, sobre todo ya que aún está pendiente el lanzamiento de un Mario en 3D para Switch 2.

Ante la llegada de Ocarina of Time, algunos fanáticos de la saga consideran que también es necesaria una nueva versión de Majora’s Mask, otro clásico de la franquicia con millones de fans. Como lo comentamos, las opciones son muchas, pero algunos rumores apuntan a remakes de títulos incluso aún más antiguos.

Desde hace meses, hay reportes sobre un supuesto remake de Super Metroid, título de SNES muy querido. Sin embargo, Nintendo no ha confirmado el proyecto y, por ahora, se mantiene como una simple especulación.

Majora's Mask es otro clásico de N64 que podría tener un remake

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