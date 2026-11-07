Nintendo ya tiene puesta la mirada en uno de los lanzamientos más importantes de su próximo año fiscal. La compañía considera que Pokémon Winds & Waves tendrá un papel fundamental en el crecimiento de Nintendo Switch 2.

La declaración proviene de Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, quien habló sobre las expectativas comerciales de la franquicia durante una reunión con inversionistas. El directivo destacó la importancia histórica de Pokémon para impulsar la adopción de las consolas de la compañía y aseguró que los nuevos juegos seguirán esa tradición.

Nintendo confía en que Pokémon Winds & Waves impulsará las ventas de Switch 2

Furukawa explicó que los juegos de Pokémon han desempeñado un papel vital para conseguir que más personas compren el hardware de Nintendo. Como ejemplo reciente, mencionó Pokémon Pokopia, título que llegó en marzo de este año y que también se convirtió en uno de los principales impulsores de las ventas de Nintendo Switch 2.

El directivo aclaró que The Pokémon Company se encarga de administrar el desarrollo comercial de la franquicia. Por esta razón, evitó compartir detalles específicos sobre los planes relacionados con los próximos juegos.

No obstante, dejó muy clara la importancia que tendrán Pokémon Winds & Waves para el negocio de la compañía. Estas nuevas entregas están programadas para debutar en 2027 y llegarán en un momento especialmente importante para la consola, pues Nintendo Switch 2 entrará en su tercer año en el mercado.

“Reconocemos que Pokémon Winds & Waves, un título completamente nuevo cuyo lanzamiento está programado para el próximo año en Nintendo Switch 2, será un lanzamiento crucial cuando la consola entre en su tercer año en el mercado; por lo tanto, haremos todo lo posible para maximizar sus ventas”, comentó Furukawa.

Pokémon celebrará 30 años con una nueva generación

Las expectativas también coinciden con una celebración importante para la franquicia. Este año se cumplen 30 años del lanzamiento original de Pokémon Red y Pokémon Green en Japón, motivo por el que The Pokémon Company prepara distintas iniciativas para mantener el entusiasmo de los fans.

Entre ellas destaca el juego de cartas coleccionables, que también forma parte de los esfuerzos para celebrar el aniversario de una de las propiedades intelectuales más importantes de Nintendo.

La compañía parece confiar en que el interés por descubrir esta nueva aventura atraerá tanto a los seguidores de toda la vida como a quienes todavía no dan el salto a su actual consola.

¿Crees que Pokémon Winds & Waves será uno de los mayores éxitos de Nintendo Switch 2? ¿Piensas que la nueva generación tendrá el mismo impacto que otras entregas principales de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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