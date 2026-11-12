LO QUE DEBES SABER:

NVIDIA se prepara para reemplazar a Jensen Huang como director ejecutivo, después de más de 30 años en el cargo, debido a sus relaciones extramaritales que han generado preocupaciones internas y de seguridad nacional

El valor de las acciones de la compañía ha caído 20% tras los escándalos relacionados con Huang, entre los que se incluyen una relación con una importante ejecutiva y posibles conflictos de intereses

La relación de Huang con Alice Huang, de Megaspeed, uno de los principales clientes de NVIDIA, plantea preocupaciones de seguridad nacional debido a presuntos vínculos de espionaje con China

La junta directiva planea nombrar un director interino mientras busca un reemplazo permanente, lo que marcaría un cambio significativo en el liderazgo desde la fundación de la compañía.

NVIDIA sigue en el ojo del huracán debido a los escándalos de su director general, Jensen Huang, cuyas aventuras extramaritales dieron origen a cuestionamientos e investigaciones relacionados con seguridad nacional de Estados Unidos y conflicto de interés en el interior de la empresa.

Hablamos en plural pues una nueva infidelidad apareció en la investigación interna que se lleva a cabo y supondría una violación al reglamento interno de la compañía.

De acuerdo con nueva información, tras una caída de 20% en el precio de las acciones, NVIDIA se prepara para tener nuevo director en más de 3 décadas

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NVIDIA prepara la sucesión en la dirección general: un nuevo escándalo haría insostenible la permanencia de Jensen Huang en el cargo

Jensen Huang tendría los días contados al frente de NVIDIA

Jensen Huang está en medio del fuego luego de que se descubriera una nueva relación extramarital en su historial, la cual se habría realizado con una ejecutiva de NVIDIA.

Según nuevos reportes, el director general de la empresa sostuvo una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de asuntos de salud en la compañía. La información data de 2018, cuando una investigación interna reveló que ambos directivos mantenían una relación sentimental, pero no hubo consecuencias en ese entonces.

En este caso, se menciona que el reglamento interno de NVIDIA considera las relaciones internas como conflicto de interés. Sin embargo, no detalla ni profundiza, por lo que solo sugiere que ambas partes sean llevadas al área legal para deslindar responsabilidades y determinar una sanción.

Desde esa perspectiva, Jensen Huang habría violado el reglamento de su propia compañía.

Ahora que este nuevo escándalo se hace público, reportes de Tom’s Hardware, The New York Times y Wall Street Journal revelaron que NVIDIA ya prepara la sucesión en la dirección general y podría ser tan pronto como en las próximas horas.

Al respecto, fuentes internas señalan que la empresa proyecta el nombramiento de un director general interino mientras analizan los perfiles de aquellos candidatos para ocupar el puesto más importante.

En ese sentido, un factor a considerar es que el precio de las acciones de NVIDIA cayó 20% desde que inició el escándalo de su director general, cuya primera acusación es por una infidelidad llevada a cabo con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, empresa de Singapur y uno de los principales clientes de NVIDIA. Según los servicios de inteligencia de EUA, Alice Huang cumple funciones de espionaje para el gobierno de China, por lo que la relación sería motivo de preocupación en términos de seguridad nacional.

BREAKING: Nvidia, $NVDA, is now working with an "outside firm" to find a new CEO to replace Jensen Huang, per Bloomberg.



The company is also reportedly weighing naming a temporary CEO while searching for a replacement. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 11, 2026

Jensen Huang dejaría el cargo tras más de 30 años al frente de NVIDIA

Jensen Huang en los inicios de NVIDIA en la década de los 90

La posible renuncia de Jensen Huang al frente de NVIDIA supone un hecho histórico para la compañía y para el sector tecnológico.

El directivo fundó la empresa en 1993 junto con junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem y desde entonces fue director general.

En entrevista, Jensen Huang señaló que no gusta de los procesos de sucesión y dado que se trata de la empresa que construyó desde los cimientos, no consideraría un cambio en la dirección general a menos que fuera necesario.

En este caso, sus escándalos ya tienen impacto a nivel financiero, la empresa ve la caída en el precio de sus acciones, el dinero se esfuma y los cuestionamientos crecen conforme pasa el tiempo.

En caso de que Jensen Huang deje la dirección de NVIDIA, sería el primer cambio en este nivel directivo en 33 años desde su fundación.

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