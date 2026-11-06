Pocas franquicias japonesas son tan icónicas como One Piece. El manga comenzó su publicación en 1997, y todavía está lejos de llegar a su épica conclusión. Si bien el autor Eiichiro Oda jamás quitó el dedo del renglón, es innegable que en los últimos años empezó a tomar más descansos. Y sí, los hiatus constantes ya preocupan a los fans.

Es bien sabido que los mangakas, especialmente aquellos a los que se someten a largas jornadas de trabajo, suelen desarrollar enfermedades y otros males que ponen en riesgo su estilo de vida. Debido a que Oda ya invirtió 30 años en su obra magna, los fanáticos temen que las pausas cada vez más regulares se deban a un posible empeoramiento en su salud.

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Manga de One Piece se tomará otra pausa tras la publicación del capítulo 1198

Actualmente se desarrollan los eventos del Arco de Elbaph, que comenzó su publicación en septiembre de 2024 en el número 42 de la revista. Ya sabíamos que dicha parte representaba la antesala al final de la franquicia, así que no resulta sorprendente que Monkey D. Luffy y sus compañeros se enfrenten a su mayor desafío hasta la fecha.

Si bien ya pasaron 2 años desde que arrancó la parte final de One Piece, su conclusión aún luce muy distante. Eiichiro Oda confirmó anteriormente que su intención inicial era concluir ese arco en 2026, lo que ahora parece imposible. Y es que el manga empezó a sufrir pausas cada vez más frecuentes que, inevitablemente, retrasaron el desarrollo de la trama.

Por mucho tiempo, el mangaka japonés de 51 años publicaba un nuevo capítulo por semana, para un total aproximado de 4 episodios al mes; sin embargo, ese número disminuyó considerablemente en los últimos años debido a que el autor empezó a confirmar hiatus temporales con mayor regularidad.

Hace un par de años, Eiichiro Oda solía publicar 3 capítulos en 4 semanas, y posteriormente se tomaba un breve descanso de 2 semanas; no obstante, este calendario de publicación cambió recientemente, y ahora básicamente One Piece se convirtió en un manga quincenal.

Shueisha, la editorial japonesa detrás de la revista Weekly Shonen Jump, confirmó que la aventura de Luffy se tomará otro descanso tras la publicación del episodio 1198, cuyo estreno está previsto para el 8 de noviembre de 2026. Esto significa que la serie regresará hasta el próximo mes. Ese supone el decimoquinto descanso de Eiichiro Oda en lo que va de 2026.

Para el cierre de noviembre, One Piece sólo habría publicado 2 episodios: el 1197 y el 1998. Esto supone un cambio considerable en el ritmo de publicación, y todo parece indicar que el manga seguirá ese calendario de lanzamientos a partir de ahora.

El manga de One Piece se tomará otra pausa tras el estreno del capítulo 1198, así que el episodio 1199 no se publicará la siguiente semana

Descansos constantes de Eiichiro Oda generan preocupación por su salud

Si bien los fanáticos lamentan tener que esperar más para conocer cómo continúa la historia, están más preocupados por la salud del creador de la franquicia.

Como ya se comentó, la carga de trabajo a la que se someten los autores de manga a menudo causa estragos en sus cuerpos. Un claro ejemplo de ello es Yoshihiro Togashi, quien aún no termina la historia de Hunter x Hunter debido a que debe tomar descansos regulares porque sufre dolores severos en la espalda.

Anteriormente, los editores de Eiichiro Oda confirmaron que el escritor duerme un aproximado de 3 horas al día y que, en ciertas ocasiones, pasa días sin alimentarse bien. Inevitablemente, ese estilo de vida puede afectar su salud. El ilustrador dijo que desarrolló astigmatismo, un mal que trató en 2024. También sufre hipertensión.

Eso sí, es importante señalar que el mangaka no adjudica las pausas cada vez más recurrentes del manga de One Piece a supuestos problemas de salud. Parece que esos descansos son, precisamente, para evitar inconvenientes futuros. Aun así, esperemos que tome las precauciones necesarias para prevenir posibles enfermedades.

Durante las celebraciones del One Piece Day 2026, Eiichiro Oda dio a conocer que necesitaría, al menos, otros 4 años para terminar el manga. Es posible que ese número aumente en caso de que las pausas continúen de cara al futuro.

También hay que recordar que el creativo está involucrado en otros proyectos, como la próxima película animada y la serie live-action de Netflix. Es muy probable que su participación en esas producciones también le quiten tiempo, lo que podría derivar en más retrasos del manga.

Los descansos cada vez más constantes de Eiichiro Oda generan preocupaciones por su salud en la comunidad de One Piece

Pero cuéntanos, ¿te molestan las pausas del manga? ¿Cuánto tiempo crees que falta para que finalice la historia de Luffy y sus amigos? Déjanos leerte en los comentarios.

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