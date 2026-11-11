LO QUE DEBES SABER:

La adaptación live-action de Naruto se enfrenta a posibles desafíos debido a los recientes cambios en la dirección de DC Studios

James Gunn y Peter Safran dejan sus cargos como directores de DC Studios, lo que ha dado lugar al nombramiento de Jeremy Latcham

El nuevo puesto de Jeremy Latcham en DC Studios podría afectar a su participación en el proyecto de Naruto , ya que contempla desvincularse de sus proyectos actuales

Destin Daniel Cretton mantiene su compromiso de adaptar la franquicia respetando la obra original de Masashi Kishimoto

Naruto ha trascendido todas las fronteras y ahora se prepara para conquistar los cines con una película live-action. Sin embargo, la producción de Sony Pictures y Lionsgate se enfrenta a un problema inesperado que, curiosamente, está relacionado con los recientes cambios en DC Studios.

Por si aún no lo sabes, James Gunn y Peter Safran dejarán de ser los directores de la compañía, pues Skydance considera que no cumplieron con las expectativas mientras estuvieron frente a la división de películas de DC Comics. Esta decisión trajo consigo un cambio directivo que podría poner en riesgo a la película live-action de Naruto.

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Cambios en DC Studios generan dudas sobre la película de Naruto

El cineasta Destin Daniel Cretton aceptó el reto de adaptar uno de los animes y mangas más populares de la historia a un nuevo formato. Como fan de la franquicia, conoce los riesgos de llevar Naruto al live-action, pero está comprometido a hacer lo mejor posible para dejar satisfechos a los fans y respetar la obra de Masashi Kishimoto.

Sin embargo, su proyecto se enfrenta a un desafío inesperado que surgió por la salida de James Gunn y Peter Safran de la dirección de DC Studios. Los creativos seguirán trabajando en la compañía, pero su puesto será ocupado por Jeremy Latcham, un importante exejecutivo de Marvel Studios que está involucrado en la película de Naruto.

La cuestión es que sus nuevas responsabilidades ponen en duda su participación en la adaptación live-action. Latcham será el nuevo presidente de DC Studios a partir del 1.° de diciembre de este año. De acuerdo con reportes recientes, el ejecutivo intenta desvincularse de varios proyectos activos para enfocarse de lleno en la nueva etapa de su carrera, y la película de Naruto estaría en la lista.

Por ahora, Latcham no ha confirmado si seguirá o abandonará la producción de la adaptación. Al anunciar los cambios en DC Studios, Skydance menciona que el directivo se encargará de producir la cinta de Naruto, pero esto podría cambiar en las próximas semanas.

En caso de confirmarse en el futuro, sería una baja importante para el proyecto de Sony Pictures y Lionsgate, pues Latcham ha demostrado su talento en aclamadas películas como The Avengers, Guardianes de la Galaxia y Spider-Man: Homecoming.

Hay que recordar que el rodaje de la película de Naruto iniciará en algún momento de la primavera de 2027, así que podrían pasar meses antes de que tengamos más información sobre la producción.

Jeremy Latcham será el nuevo presidente de DC Studios y eso podría obligarlo a abandonar la producción de Naruto

La película live-action de Naruto será un proyecto de pasión

Las adaptaciones live-action de un anime o un manga siempre generan muchas dudas entre los fanáticos, pues rara vez logran capturar la esencia y todo aquello que hace grandioso a la obra original. Destin Daniel Cretton lo sabe muy bien, por lo que se comprometió a respetar la historia y los personajes de Kishimoto.

“Como fan de Naruto desde hace mucho tiempo, siempre me ha encantado que, bajo una acción extraordinaria, haya una historia llena de emoción, humor y humanidad (…) Lionsgate ha sido un socio increíble, y estoy encantado de reunirme con el fantástico equipo de Sony. Juntos, nos comprometemos a capturar todo lo que los fans aman de Naruto, a la vez que lo presentamos a una nueva generación”, comentó el cineasta.

El proceso de casting comenzó a mediados de 2026, así que es cuestión de tiempo para que conozcamos a los actores que darán vida a esta nueva versión de Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y Sasuke Uchiha. De acuerdo con reportes, el actor Charles Melton está interesado en interpretar a Kakashi Hatake, pero su participación en la cinta no se ha confirmado.

Destin Daniel Cretton promete respetar la obra de Kishimoto

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Naruto.

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