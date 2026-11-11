LO QUE DEBES SABER:

PlayStation Plus Premium eliminará su aplicación para PC en diciembre

Sony pretende ofrecer experiencias de alta calidad que sean más valoradas por la mayoría de los usuarios de PS Plus

Poco a poco, PlayStation se aleja del mercado de PC

Los servicios de suscripción llegaron para cambiar la forma en que consumimos nuestros videojuegos favoritos, y hoy son más importantes que nunca debido a que representan un pilar en las estrategias de negocio de las compañías. PlayStation Plus se actualizó en los últimos años para competir contra XBOX Game Pass y otras iniciativas similares, pero hace poco se confirmó que perderá una de sus funciones más interesantes.

El programa de Sony surgió como un complemento en la era de PS3, y su beneficio principal era otorgar una colección de videojuegos gratuitos cada mes. Dicha bonificación sigue disponible, pero el servicio evolucionó y ahora se divide en 3 niveles, cada uno con su propia serie de ventajas y contenidos exclusivos.

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PlayStation Plus perderá muy pronto de sus funciones clave

Tristemente, los suscriptores de PS Plus Premium, el plan más caro, perderán una función especial. Si bien supone una pérdida significativa para quienes utilizaban esa herramienta, la compañía asegura que esta situación afectará a un número muy pequeño de usuarios.

Esta semana, Sony confirmó la lista de los videojuegos que se ofrecerán de forma gratuita a través de los niveles más caros de su programa de paga a lo largo de noviembre. Entre las adiciones más importantes encontramos a Death Stranding 2 de Hideo Kojima, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii de RGG Studios y Dragon Quest III HD-2D Remake de Square Enix.

La idea de poder jugar estos títulos sin costo adicional a través de PlayStation Plus resulta muy emocionante, pero el anuncio vino acompañado de una mala noticia que pasó desapercibida para muchos jugadores.

En la misma publicación, Sony básicamente confirmó que el servicio se volverá peor a mediados del próximo mes porque perderá una de sus características clave. En específico, la empresa dio a conocer de forma discreta que eliminará la aplicación para PC de PS Plus. Esa herramienta se descontinuará el próximo 10 de diciembre de 2026.

Quizás muchos lo desconocían, pero los suscriptores de PS Plus Premium pueden usar una aplicación especial para jugar en PC una selección de títulos de PS3 y PS4 a través de la tecnología de streaming. Esta función jamás admitió videojuegos de PlayStation 5, lo que inevitablemente afectó su alcance en años recientes.

Precisamente, Sony explica que decidió descontinuar dicha app por el poco interés del público. Según la compañía japonesa, únicamente un aproximado de 0.4% de los suscriptores de PlayStation Plus utilizaban esta herramienta. Si bien parece poco, hay que matizar la información.

La empresa dejó de revelar el número de miembros activos de su programa de paga en 2023, pero en aquel entonces comentó que tenía más de 47.4 millones de suscriptores. En caso de que la cifra se mantenga en una línea similar, se estima que aproximadamente 180,000 jugadores con PS Plus Premium aún utilizaban la app de PC.

Sony confirma que eliminará para siempre la app de PS Plus Premium para PC porque pocas personas la utilizan

PlayStation Plus aún ofrecerá juego en la nube

Sony explica que su objetivo es brindar experiencias de alta calidad a los jugadores, motivo por el que revisa periódicamente sus contenidos para asegurarse de que se enfocan en las funciones que “más valoran” los suscriptores. Así pues, tomó la decisión de remover la aplicación de PS Plus para PC a partir de diciembre.

En consecuencia, la app en la nube del servicio de suscripción para PC dejará de estar disponible. La compañía afirma que descontinuar dicha herramienta le permitirá centrar sus esfuerzos en las “experiencias de alta calidad que más usuarios desean usar”.

Por supuesto, esta situación generó preocupación en un sector de la fanaticada. Por suerte, Sony confirmó que este cambio no afecta a los suscriptores ni a los beneficios de PlayStation Plus disponibles para PS4 y PS5. Así pues, el juego en la nube mediante streaming aún será una opción en las consolas de Sony y en PlayStation Portal.

Si bien la empresa destacó que el poco interés del público es el motivo principal por el que optó por descontinuar la aplicación, se desconoce por qué se tomó dicha decisión en este momento. Es imposible ignorar que este anuncio llega justo en la época en la que Sony empieza a retirar su soporte a PC.

La compañía confirmó que dejará de lanzar juegos single-player de sus franquicias más importantes en Steam y la Epic Games Store, así que los fanáticos sólo deben esperar ports de títulos con un gran énfasis en los apartados multijugador, como los recientes Marathon y Marvel Tokon: Fighting Souls.

Tras la eliminación de la aplicación para PC, PlayStation Plus será un peor servicio

Pero cuéntanos, ¿sabías que existía una app para PC? Déjanos leerte en los comentarios.

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