LO QUE DEBES SABER:

PlayStation cancela el juego multijugador FairGame$, desarrollado por Haven Studios

Sony confirma que el estudio desarrollador, fundado por Jade Raymonds, no sufrirá despidos

PlayStation ha experimentado varios fracasos en su estrategia de juegos como servicio

Los juegos como servicio son minas de oro cuando alcanzan el éxito, pero la triste realidad es que la mayoría de esos proyectos tropiezan y quedan en el olvido. PlayStation tuvo que aprender a la mala esa lección, pues su apuesta por los títulos multijugador fue un fracaso absoluto. Quizás adelantándose a otro desliz, decidió cancelar un nuevo proyecto.

Hablamos de FairGame$, el juego multijugador creado por el estudio canadiense Haven Studios. Se esperaba que esta propuesta en línea reapareciera bajo un nuevo nombre y concepto, pero eso jamás sucederá porque Sony decidió parar de tajo el desarrollo y poner el punto final al proyecto.

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PlayStation cancela el criticado FairGame$

FairGame$ se mostró por primera vez en una presentación en vivo de PlayStation en 2023. En aquel entonces, la compañía japonesa estaba inmersa en su gran apuesta por los juegos como servicio. El título permaneció en las sombras por muchos años, y las malas noticias poco a poco empezaron a surgir con el paso del tiempo.

Tras años de silencio, finalmente hubo una actualización sobre el estado del juego. Y sí, son malas noticias. Un reporte de Jason Schreier y Christopher Palmeri reveló que PlayStation decidió cancelar el videojuego multijugador de Haven Studios. El anuncio se dio a conocer mediante un comunicado interno, al que tuvo acceso el medio Bloomberg.

De acuerdo con el informe, la decisión de acabar con la producción del título multijugador se tomó después de que la última sesión de prueba, que reunió a miles de jugadores, arrojó resultados poco positivos. Al parecer, la retroalimentación y la retención de los jugadores “fueron dispares y no alcanzaron los objetivos”.

Sean Decker y John Doyle, ejecutivos de PlayStation, señalaron que también optaron por detener la producción de FairGame$ debido a las “difíciles condiciones del mercado en el género de los juegos de disparos multijugador”. Al parecer, la compañía creía que el proyecto sería incapaz de competir contra otros exponentes del género.

Si bien es una noticia negativa para quienes genuinamente esperaban este juego, al menos parece que los empleados están a salvo. Un portavoz de PlayStation declaró a Bloomberg que, a pesar de la cancelación del proyecto, no habrá despidos. En cambio, Haven Studios pasará a ser un estudio de apoyo para otras producciones de la compañía.

FairGame$ no convence y PlayStation decide cancelarlo para siempre en lugar de lanzarlo a su fracaso

El fracaso de los juegos como servicio de PlayStation

FairGame$ iba a debutar para PlayStation 5 y PC, pero ahora jamás verá la luz del día. Su cancelación era de esperar, pues su producción enfrentó todo tipo de dificultades. En 2025, Jade Raymonds, veterana de Ubisoft y fundadora de Haven Studios, abandonó el estudio desarrollador. Además, el juego también perdió a su director el año pasado.

Este desliz se une a la cada vez más extensa lista de juegos como servicio de PlayStation que fracasaron estrepitosamente o se cancelaron. En un momento dado, Sony planeaba lanzar 12 experiencias multijugador; sin embargo, la compañía redujo a la mitad su producción.

El multijugador de The Last of Us fue cancelado en diciembre de 2023, mientras que un título online de God of War también pasó por la guillotina antes de su revelación oficial. Tampoco hay que olvidar los fracasos de Concord, Marathon y Destiny.

Esta semana, Sony confirmó que Ratchet & Clank: Ranger Rumble, un spin-off para dispositivos móviles, perderá soporte y cerrará sus servidores en 2027. También se informa que Horizon Hunters Gathering, un spin-off de la franquicia de Guerrilla Games, podría cancelarse definitivamente.

FairGame$ se une a la lista de los grandes fracasos de PlayStation en el mercado de los juegos como servicio

Pero cuéntanos, ¿esperabas el proyecto de Haven Studios? Déjanos leerte en los comentarios.

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