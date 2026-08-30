Pokémon World Championship 2026 tuvo 3 días de emocionantes momentos gracias a que miles de entrenadores de todo el mundo se reunieron en San Francisco, California en Estados Unidos para celebrar su amor por Pokémon. Si bien el evento estuvo lleno de activaciones, no podemos perder de vista que el Mundial de Pokémon es coronar a los nuevos campeones.

Con tantos duelos, emociones y anuncios es posible que te hayas perdido a alguno de los ganadores. Así pues, para que estés bien enterado sobre quién ganó qué, aquí te dejamos una lista con los campeones de todos los juegos y categorías de Pokémon en Pokémon World Championships 2026.

Sin más, vamos a revisar la lista de los ganadores

Pokémon Champions

Masters

Por Definir

Senior

Por Definir

Junior

Por Definir

Pokémon TCG

Masters

Por Definir

Senior

1er Lugar - Jake N. / Alakazam (Estados Unidos)

2ndo Lugar - Cobey Huh

Junior

1er Lugar - Yuta Araki / Dragapult (Japón)

2ndo Lugar -Luke Giffen / Dragapult (Estados Unidos)

Pokémon GO

1er Lugar - ZETA DIVISION (Japón)

2ndo Lugar - MEweedle (Suiza)

3er Lugar - NnnnnKonToNoooo (Japón)

Pokémon UNITE

1er Lugar - ZETA DIVISION (Japón)

2ndo Lugar - KOMAÍ (Francia)

Y a ti, ¿te pareció que Pokémon World Championships 2026 tuvieron una fase final emocionante? ¿Cuáles fueron los momentos destacados del torneo para ti? Cuéntanos en los comentarios.

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