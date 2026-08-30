Pokémon World Championships 2026: lista completa de los ganadores de todas las categorías de Pokémon VGC, Pokémon TCG, Pokémon UNITE y Pokémon GO en el MundialPor Pedro Pérez Cesari el
Después de meses de emociones, por fin estamos conociendo a los mejores de Pokémon en la temporada
Pokémon World Championship 2026 tuvo 3 días de emocionantes momentos gracias a que miles de entrenadores de todo el mundo se reunieron en San Francisco, California en Estados Unidos para celebrar su amor por Pokémon. Si bien el evento estuvo lleno de activaciones, no podemos perder de vista que el Mundial de Pokémon es coronar a los nuevos campeones.
Con tantos duelos, emociones y anuncios es posible que te hayas perdido a alguno de los ganadores. Así pues, para que estés bien enterado sobre quién ganó qué, aquí te dejamos una lista con los campeones de todos los juegos y categorías de Pokémon en Pokémon World Championships 2026.
Sin más, vamos a revisar la lista de los ganadores
Pokémon Champions
Masters
- Por Definir
Senior
- Por Definir
Junior
- Por Definir
Pokémon TCG
Masters
- Por Definir
Senior
- 1er Lugar - Jake N. / Alakazam (Estados Unidos)
- 2ndo Lugar - Cobey Huh
Junior
- 1er Lugar - Yuta Araki / Dragapult (Japón)
- 2ndo Lugar -Luke Giffen / Dragapult (Estados Unidos)
Pokémon GO
- 1er Lugar - ZETA DIVISION (Japón)
- 2ndo Lugar - MEweedle (Suiza)
- 3er Lugar - NnnnnKonToNoooo (Japón)
Pokémon UNITE
- 1er Lugar - ZETA DIVISION (Japón)
- 2ndo Lugar - KOMAÍ (Francia)
Y a ti, ¿te pareció que Pokémon World Championships 2026 tuvieron una fase final emocionante? ¿Cuáles fueron los momentos destacados del torneo para ti? Cuéntanos en los comentarios.
Sigue este enlace para ver toda nuestra cobertura del Pokémon World Championships 2026.
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