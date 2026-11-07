La historia de Sonic the Hedgehog está llena de grandes éxitos, pero también de tropiezos que dejaron huella en la industria. Aunque actualmente el personaje de SEGA mantiene una presencia importante en los videojuegos y otros medios de entretenimiento, hubo una época en la que su popularidad estuvo en peligro.

De hecho, el propio director ejecutivo de la compañía reconoció cuál fue uno de los momentos más complicados para la franquicia y cómo consiguieron darle la vuelta a la situación.

SEGA considera que Sonic Boom fue uno de los puntos más bajos de la franquicia

Durante una entrevista con el medio japonés Nikkei, Haruki Satomi, director ejecutivo de SEGA, habló sobre los desafíos que ha enfrentado la compañía para mantener vigentes sus propiedades intelectuales. Entre sus ejemplos destacó el caso de Sonic the Hedgehog, una franquicia que, pese a su enorme popularidad, llegó a perder parte de su credibilidad debido a varios lanzamientos poco afortunados.

El directivo señaló particularmente a Sonic Boom: Rise of Lyric, título que debutó en 2014 como una exclusiva de Wii U y que terminó convirtiéndose en uno de los mayores tropiezos del personaje. El juego recibió críticas muy negativas y actualmente cuenta con una calificación cercana a 30 puntos en Metacritic, una cifra que refleja la mala recepción que tuvo entre los especialistas.

El proyecto también estuvo acompañado por una serie animada, pero esa estrategia multimedia no fue suficiente para compensar los problemas de la entrega. Satomi reconoció que aquella etapa estuvo cerca de perjudicar seriamente la reputación de la franquicia.

Sonic Mania fue la respuesta para recuperar la confianza de los jugadores

Ante ese panorama, SEGA decidió cambiar de estrategia y buscar una manera de recuperar las expectativas de los seguidores del erizo azul. La compañía apostó por regresar a las raíces de la franquicia mediante el desarrollo de una nueva aventura en 2D, una propuesta que permitió conectar con desarrolladores que eran grandes admiradores del personaje.

De acuerdo con Satomi, estos creativos tuvieron la oportunidad de presentar su propia visión para la franquicia, lo que terminó dando forma a Sonic Mania. El título llegó en 2017 y rápidamente consiguió el reconocimiento de la crítica y los jugadores gracias a su propuesta que recuperó elementos clásicos de la serie y los combinó con nuevas ideas.

El resultado fue muy diferente al de Sonic Boom: Rise of Lyric. Sonic Mania consiguió una calificación de 86 puntos en Metacritic y también tuvo un desempeño comercial positivo. Para el directivo, este lanzamiento se convirtió en el punto de partida para recuperar el prestigio de la franquicia.

Así, SEGA encontró en una propuesta que miraba al pasado la manera de recuperar el rumbo de una de sus propiedades intelectuales más importantes.

¿Consideras que Sonic Mania es uno de los mejores juegos modernos del erizo azul? ¿Crees que la franquicia consiguió superar por completo la etapa de Sonic Boom? Cuéntanos en los comentarios.

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