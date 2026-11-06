PlayStation Plus ha evolucionado hasta convertirse en un rival digno de otros populares servicios de suscripción. Sony considera que aún hay margen de mejora para consentir a sus jugadores, así que anunció un nuevo beneficio para los usuarios de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe).

A partir de esta semana, los suscriptores al servicio tendrán acceso a un sistema de Perks o beneficios, tal como el que ofrece XBOX Game Pass a sus usuarios. Incluye recompensas gratuitas que no necesariamente están relacionadas con videojuegos, como acceso sin costo a servicios de entretenimiento, descuentos especiales y mucho más.

Los beneficios de PlayStation Plus son bastante llamativos, pues incluyen regalos como varios meses gratuitos de YouTube Premium. Desafortunadamente, hay una mala noticia: aún no están disponibles en todas las regiones.

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PlayStation Plus ahora incluye más regalos y beneficios para sus suscriptores

La batalla entre servicios de suscripción ha hecho que Sony mejore poco a poco PlayStation Plus. El nuevo sistema de recompensas es lo que muchos fanático de la marca habían estado esperando, pues ahora recibirán más contenido y valor por su suscripción. Lo mejor de todo es que la compañía no eliminará otros beneficios ya disponibles ni hará ajustes de precio en el servicio.

Como lo comentamos, el nuevo sistema de perks está disponible para los suscriptores Essential, Extra y Premium (Deluxe) sin excepción. Esto significa que no importa qué suscripción esté al alcance de los bolsillos de los jugadores, pues de todas formas recibirán atractivos beneficios. Por medio de sus redes sociales, PlayStation confirmó la llegada de esta interesante novedad.

“Presentamos nuevas ventajas para los miembros de PlayStation Plus Disfruta de una variedad de ofertas especiales, pruebas gratuitas y descuentos de PlayStation, Sony y socios seleccionados. Todo incluido con tu suscripción a PlayStation Plus”, anunció la compañía.

Ahora bien, ¿qué nuevos beneficios se sumaron a PlayStation Plus? Los usuarios activos y quienes se suscriban al servicio tendrán acceso a regalos como 3 meses de YouTube Premium, descuentos para comprar juegos y accesorios de PlayStation y Sony, así como pruebas gratuitas para otros servicios que requieren una suscripción, como DAZN y Calm Premium.

Incluso, los jugadores que accedan a PlayStation Plus mediante una prueba gratuita podrán reclamar todas las recompensas disponibles. Abajo está la lista completa de perks:

YouTube Premium gratis por 3 meses.

Calm Premium gratis por 2 meses

Créditos para Sony Pictures Core.

Descuento para contratar Audible

Hasta 20% de descuento en la suscripción de DAZN.

Hasta 5% de descuento al comprar en la tienda PlayStation y ofertas para adquirir DualSense.

Descuento de 10% en productos de audio y videojuegos a través de Sony Electronics.

PlayStation Plus mejoró con nuevos beneficios para sus suscriptores

PS Plus mejoró, pero sus nuevo beneficios no están disponibles en todas las regiones

Ahora viene la mala noticia: el nuevo sistema de recompensas aún no está disponible en todas las regiones. Actualmente, esta atractiva oferta llegó a regiones seleccionadas y, por ahora, no está claro si posteriormente se lanzará en más países.

Por ahora, sólo los usuarios de PlayStation Plus en Reino Unido, Francia y Alemania pueden acceder a los regalos que ofrece Sony. Desafortunadamente, la lista no incluye más regiones, así que la oferta no está disponible en América.

Con suerte, este lanzamiento en Europa será bien recibido y eso animará a Sony a lanzarlo en más territorios. Tendremos que esperar a que la compañía comparta detalles de sus planes para consentir a los usuarios de PlayStation Plus en el resto del mundo.

Por ahora, las recompensas sólo están disponibles en países seleccionados

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