Street Fighter 6 es uno de los juegos de peleas más populares de los últimos años, y su fama le ha traído todo tipo de colaboraciones. Una de las más extrañas surge tras asociarse con UHA Mikakuto, una importante marca de dulces y sumplementos alimenticios. De esta unión surgió una colección de tarjetas que, además de coleccionarse, tienen la peculiaridad de doblarse para liberar unos mililitros de líquido bebible.

ENERGY ARTS es el nombre de la línea de bebidas energéticas japonesas que pone a personajes como Luke, Akuma y Juri en la portada de estos productos. Las tarjetas ganaron popularidad luego de aparecer en un programa de televisión donde mostraron a detalle el producto y su peculiar forma de consumo.

Uno de los principales atractivos de las ENERGY ARTS, además de incluir 1 de 24 personajes en su etiqueta, es que puedes guardarla en tu bolsillo y bastará con sujetarla de los extremos y doblar la tarjeta a la mitad para beber su contenido de forma directa.

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Energy Arts está pensado para jugadores de alto rendimiento

La colaboración con Street Fighter 6 busca atraer a fans del juego de peleas, pero al mismo tiempo, saca provecho de su presentación para ofrecerse como un producto dirigido a competidores, estudiantes y trabajadores que quieren un golpe de energía o mejorar su concentración. Sus fabricantes promocionan su producto como una forma práctica de reponer energía sin interrumpir la actividad que estén realizando en ese momento.

Otra ventaja de las ENERGY ARTS es que, según el empaque, las bebidas son libre de cafeína y sustancias que puedan generar adicción. Su fórmula incluye 1000 miligramos de arginina y 1000 miligramos de citrulina por porción, dos aminoácidos habituales de los suplementos comerciales.

En total se incluyen 24 diseños diferentes inspirados en los personajes de Street Fighter 6. Entre los personajes que podemos ver en los promocionales se incluyen a Ryu, Ken y Chun Li, pero también podemos encontrar a A.K.I., JP, Manon y Ed. Llama la atención que Terry y Mai de Fatal Fury han quedado fuera, seguramente por cuestiones de derechos con SNK.

Eso sí, existe un inconveniente para beber el contenido; es necesario doblar la tarjeta y romper su sello. En otras palabras, tendrás que decidir si quieres conservar intacta la ilustración o consumir la bebida que guarda en su interior.

Las tarjetas se ofrecen en paquetes de 10 unidades con un precio aproximado de 3780 yenes. Cada una tiene una vida útil aproximada de 18 meses, de acuerdo con la información de la etiqueta.

¿Qué opinas de esta colaboración? ¿Te gustaría ver algo así en tu país? Deja tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides compartir todas tus sugerencias e inquietudes. Si quieres saber más sobre Street Fighter 6 y otros juegos de pelea, no dudes en visitar esta página.

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