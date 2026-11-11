Lo que debes saber:

El director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, reconoció el trabajo de Nintendo con The Legend of Zelda: Ocarina of Time y felicitó a la compañía por su lanzamiento

Zelnick explicó que la industria del entretenimiento compite contra todas las actividades a las que los consumidores pueden dedicar su tiempo, no solamente contra productos de su misma categoría

Zelnick señaló que la responsabilidad de las compañías de la industria es crear experiencias de alta calidad que atraigan a los jugadores, sin importar qué otros lanzamientos coincidan en el calendario

El lanzamiento de GTAVI está programado para el 19 de noviembre

Noviembre se convirtió en un mes importante para la industria de los videojuegos. Por un lado, Nintendo celebró el regreso de una de sus aventuras más queridas, mientras que Rockstar Games se prepara para uno de los lanzamientos más importantes de su historia. La cercanía entre ambos estrenos provocó que algunos jugadores comenzaran a hablar de una posible competencia por la atención del público.

Aunque pertenecen a géneros muy diferentes, los títulos de The Legend of Zelda y Grand Theft Auto tienen algo en común: son grandes producciones respaldadas por franquicias con millones de seguidores. Por eso, no resulta extraño que exista interés por conocer cómo ven esta coincidencia las compañías involucradas.

¿Qué dijo el director de Take-Two sobre Zelda?

La postura de Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, quedó clara durante una entrevista reciente con GamesBeat. El directivo fue cuestionado sobre si el lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time representa una competencia para Grand Theft Auto VI, especialmente por la cercanía entre sus estrenos.

Zelnick no dudó en reconocer el trabajo de Nintendo y felicitó a sus responsables por el lanzamiento. Además, explicó que la industria del entretenimiento funciona de una manera particular, pues los videojuegos no solamente compiten entre sí, sino contra cualquier actividad que pueda captar el tiempo de los consumidores.

“Es fantástico y deberían sentirse muy orgullosos del título. En el negocio del entretenimiento compites contra todo y contra nada”, comentó el directivo.

Para explicar su postura, comparó el consumo de entretenimiento con la comida. Señaló que, aunque una persona puede encontrar alimentos de mala calidad, eventualmente tendrá hambre y necesitará comer. Con los videojuegos ocurre algo diferente, pues nadie está obligado a consumir entretenimiento si no encuentra algo que realmente le interese.

“Hay muchísimas maneras en las que los consumidores pueden pasar su tiempo. Y nada, porque si no hay nada bueno disponible, las personas no necesitan consumirlo. Es como la comida: puede ser mala, pero aun así tendrás hambre. En el caso del entretenimiento, no es una necesidad, es algo que quieres tener”, agregó.

Finalmente, Zelnick explicó que la responsabilidad de las compañías consiste en ofrecer productos de la mejor calidad posible. Desde su perspectiva, cuando un estudio consigue crear una experiencia sobresaliente, los jugadores estarán dispuestos a darle una oportunidad, independientemente de qué otros lanzamientos coincidan en el calendario.

¿GTAVI llegará a Nintendo Switch 2?

Las declaraciones también llegan en un momento interesante para Nintendo, pues la compañía fue cuestionada recientemente sobre la posibilidad de recibir Grand Theft Auto VI en Nintendo Switch 2.

Durante una entrevista con Variety, Devon Pritchard, presidenta de Nintendo of America, explicó que la compañía busca ofrecer una diversidad de experiencias para diferentes públicos en su consola. No obstante, cuando le preguntaron directamente por el juego de Rockstar Games, evitó adelantar información.

“Esa será una conversación para Take-Two y Rockstar, pero no tengo nada que anunciar al respecto en este momento”, respondió.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre una versión para la consola híbrida. Mientras tanto, el lanzamiento de Grand Theft Auto VI está programado para el 19 de noviembre, por lo que falta muy poco para descubrir cómo responde el público ante uno de los estrenos más importantes del año.

¿Crees que The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Grand Theft Auto VI realmente compiten por la atención de los jugadores? ¿Cuál de los 2 lanzamientos te parece más importante para la industria? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente