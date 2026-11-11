Lo que debes saber:

Plantar las habichuelas mágicas en 10 ubicaciones específicas de Hyrule permite desbloquear nuevas zonas y obtener recompensas

Las habichuelas mágicas solamente pueden plantarse cuando controlamos a Link niño

Para comprar todas las habichuelas se necesitan 550 rupias en total, pues el precio aumenta con cada compra

Cada ubicación donde plantes una habichuela ofrece recompensas al visitarla como adulto, entre ellas Piezas de Corazón, Skulltulas Doradas y rupias

Si estás explorando cada rincón de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, seguramente ya descubriste que Hyrule tiene muchos secretos que no aparecen durante la historia principal. Algunos requieren resolver acertijos, otros derrotar enemigos especiales y unos cuantos simplemente necesitan que tengas paciencia.

Uno de ellos está relacionado con las habichuelas mágicas, unas semillas que puedes conseguir desde que controlas a Link niño y que te permitirán descubrir nuevas recompensas cuando avances en la aventura.

Aunque plantarlas parece una actividad sencilla, hay 10 ubicaciones diferentes repartidas por todo Hyrule y algunas pueden ser difíciles de encontrar si no sabes dónde buscar. Por eso, aquí te explicamos dónde está cada zona de tierra blanda, cómo aprovechar las semillas y qué puedes conseguir cuando regreses como Link adulto.

¿Dónde conseguir las habichuelas mágicas?

Primero tendrás que visitar el Río Zora, donde encontrarás a un vendedor sentado junto a uno de los montículos de tierra blanda (sí, el que te quiere vender “pistashes” en un video viral).

Habla con él para comprar las habichuelas mágicas. Ten en cuenta que cada unidad tiene un precio que aumenta conforme compras más, así que necesitarás suficientes rupias (550 en total) si quieres conseguir las 10.

Es importante que realices esta actividad cuando controles a Link niño, pues solamente durante esta etapa podrás plantar las semillas en los montículos de tierra fértil.

¿Dónde plantar las 10 habichuelas mágicas?

Hyrule tiene 10 puntos de tierra blanda donde puedes sembrar estas semillas. Algunos están a simple vista, mientras que otros requieren explorar caminos secundarios o utilizar melodías para llegar hasta ellos.

Aquí tienes las ubicaciones y las indicaciones para encontrarlos.

1. Río Zora

Este es uno de los lugares más fáciles, pues el montículo está justo al lado del vendedor de las habichuelas mágicas. Puedes aprovechar tu primera visita para plantar una semilla antes de continuar.

2. Bosque Kokiri

Dirígete a la aldea donde comienza tu aventura y busca la tienda. El montículo de tierra blanda está por atrás y del lado derecho del establecimiento.

3. Bosque Perdido (primera ubicación)

Desde la entrada del Bosque Perdido, toma el túnel de la izquierda y después vuelve a elegir el camino de la izquierda. Llegarás a la zona donde está el puente en el que Saria se despide de Link. Ahí encontrarás el siguiente montículo.

4. Bosque Perdido (segunda ubicación)

Para encontrar el otro punto de esta región tendrás que seguir una ruta específica. Desde la entrada, toma los caminos en este orden: derecha, izquierda, derecha, izquierda e izquierda. Al llegar a la última zona, deberás detener a los mercaderes Deku para poder plantar la semilla en la tierra blanda sin problema.

5. Cementerio de Kakariko

Visita el Cementerio de Kakariko y dirígete a la zona de la izquierda del lugar (casi frente a la casa de Dampé, el sepulturero). El montículo se encuentra en esa área.

6. Sendero de la Montaña de la Muerte

Regresa al Sendero de la Montaña de la Muerte y busca la entrada de la Cueva de los Dodongos. El montículo está justo afuera del calabozo.

7. Cráter de la Montaña de la Muerte

Para llegar a este punto necesitarás aprender el Bolero del Fuego cuando seas Link adulto. Una vez puedas regresar en el tiempo, usa la melodía para transportarte directamente al cráter como Link niño, busca el montículo de tierra blanda y planta otra semilla.

8. Lago Hylia

Dirígete al Lago Hylia y busca el edificio del laboratorio. El montículo está del lado derecho de la entrada, así que no tendrás que explorar demasiado.

9. Valle Gerudo

En esta ocasión tendrás que bajar hasta el fondo del desfiladero, debajo del puente roto. Puedes utilizar el cucco que está en la zona para planear y llegar hasta el montículo sin sufrir daños por la caída.

10. Coloso del Desierto

La última ubicación está cerca del Coloso del Desierto. En está ocasión también debes aprender la melodía Réquiem del Espíritu como Link adulto y, una vez puedas regresar en el tiempo, transportate como Link niño a la zona. Una vez ahí, busca el montículo cercano y planta tu última habichuela mágica.

Truco para conseguir Skulltulas Doradas con las habichuelas mágicas

Hay un consejo que te recomendamos aprovechar antes de que las semillas germinen y crezcan, especialmente si quieres conseguir todas las Skulltulas Doradas.

Cuando encuentres un montículo de tierra blanda, utiliza una botella con un insecto y suéltalo directamente sobre la tierra (no importa si es antes o después de plantar la semilla). Al hacerlo, aparecerá una Skulltula Dorada.

Este truco funciona en los 10 puntos de tierra fértil, así que puedes conseguir hasta 10 Skulltulas Doradas adicionales durante el recorrido.

¿Cuándo crecen las habichuelas mágicas y qué recompensas consigues?

No esperes que las semillas crezcan inmediatamente después de plantarlas. Tendrás que avanzar en la historia hasta convertirte en Link adulto para encontrar unas enormes plantas en los lugares donde sembraste las habichuelas mágicas.

Estas plantas funcionan como plataformas móviles que te permiten alcanzar zonas que antes eran inaccesibles. Además, cada ubicación puede esconder una recompensa diferente, como Piezas de Corazón, Skulltulas Doradas y rupias.

Algunas también funcionan como atajos que vas a amar para desplazarte por determinadas regiones de Hyrule, por lo que vale la pena regresar a todas las ubicaciones después de avanzar en la historia.

Como puedes ver, y aunque se trata de una actividad secundaria, completar las 10 ubicaciones con las habichuelas mágicas, te permitirá conseguir objetos útiles, descubrir secretos y facilitar algunos recorridos por Hyrule. Así que no olvides visitar al vendedor del Río Zora, comprar los pistashes y recorrer todos los puntos de tierra blanda.

¿Ya encontraste las 10 ubicaciones o todavía tienes alguna pendiente? ¿Qué recompensa te parece más útil de todas las que puedes conseguir con estas plantas? Cuéntanos en los comentarios.

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