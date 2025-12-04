Filtración eliminada de Grand Theft Auto VI confirmaría su veracidad y anticiparía mecánica de gameplay del esperado título

La espera para poder jugar Grand Theft Auto VI está sobrepasando a los fans, que buscan cualquier material escondido que los acerque al juego, aunque sea falso. Sin embargo, no todas las filtraciones son bulo, sino que hay una que Rockstar y sus aparentes intentos por ocultarla parecen haber confirmado su veracidad.

Seguramente estás cansado de las farsas en torno al proyecto, como la filtración inventada de un fan de días atrás, pero en esta ocasión todo apunta a que el material es verdadero.

Aparece nueva filtración de Grand Theft Auto VI

Se trata de un video de presentación del trabajo profesional de Benjamin Chue, animador de Rockstar Games, que comenzó a circular en línea esta semana y que llamó la atención por aparentemente incluir material del próximo gran éxito de la compañía.

En él destaca una secuencia de animación de un personaje que va a dejar su bicicleta en un bicicletero o anclaje para estos vehículos. Dada la fase de la obra, no es posible ver el resultado final, sino una proyección rudimentaria que se enfoca en la animación de lo que parece ser el servicio de renta o préstamo de bicicletas, que sería una de las tantas actividades en las que el jugador podrá participar en Vice City.

Los jugadores no tardaron en reforzar esta hipótesis a partir del material que se ha visto en avances oficiales que ha compartido Rockstar, en los que puede identificarse este medio de transporte, que en el juego al parecer administrará la compañía LomBike.

Adicionalmente, se incluye una secuencia en la que se ve a un personaje muy parecido a Lucia saltar de una camioneta, también con animación de primera.

Filtración eliminada de Grand Theft Auto VI revela servicio de bicicletas (imagen: Rockstar)

Acciones de Rockstar confirmarían veracidad de la filtración de GTA VI

Esta filtración podría no tener mucha importancia, pero se trata de elementos que de ser verídicos, formarían parte del producto final, que sería mucho más pulido.

Y por lo visto es material verdadero, a juzgar por la eliminación de casi toda publicación en la que aparece el video. Originalmente publicado en Vimeo, el video dejó de estar disponible no sólo en esta plataforma de alojamiento sino también en otros sitios de compartieron el video, como múltiples publicaciones de reddit.

No está de más decir que esto probablemente sea consecuencia de la aparente respuesta casi inmediata de Rockstar y Take-Two Interactive para eliminar huella de esta filtración, que aunque no es muy reveladora, sería indeseable para la compañía, la cual no ha emitido comentario en torno a esta situación, pero tal vez sí los reclamos por derechos de autor requeridos para que el contenido deje de mostrarse.

¿Qué opinas de esta filtración de Grand Theft Auto VI? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

