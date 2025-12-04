Five Nights at Freddy’s 2 llegó a los cines de México: ¿niños pueden ver la película de terror? ¿Cuánto dura? ¿Hay escena postcréditos?

FNAF 2 es el más reciente filme de terror inspirado en los videojuegos de Scott Cawthon, y ya está disponible en cartelera

La espera terminó: Five Nights at Freddy’s 2, la más reciente película basada en la serie de videojuegos independiente, llegó a los cines de México el jueves 4 de diciembre de 2025, un día antes de su estreno oficial en Estados Unidos y el resto del mundo. Naturalmente, muchos padres de familia tienen dudas sobre esta producción.

Al ser un filme de terror, es posible que muchos piensen en que no es apto para los más pequeños del hogar. Además, hay quienes se preguntan cuánto dura el largometraje y si vale la pena quedarse en la sala después de que empiecen los créditos. A continuación, responderemos todas estas inquietudes.

Clasificación oficial de Five Nights at Freddy’s 2 en México

Los videojuegos indie creado por el diseñador Scott Cawthon presentan sustos muy efectivos y es innegable que los diseños de algunos animatrónicos pueden ser demasiado aterradores, especialmente para los niños más pequeños. De igual forma, la historia y el lore general de la franquicia explora temas complicados y oscuros.

La adaptación cinematográfica sigue la misma línea, aunque es una producción que la mayor parte del público podrá disfrutar sin problema. La primera cinta de FNAF de 2023 fue PG-13 en Estados Unidos tras una revisión de la Motion Picture Association (MPA), mientras que en México llegó a los cines con una clasificación B.

A pesar de que promete ser más aterradora que la película original, Five Nights at Freddy’s 2 mantiene la tradición. La secuela es otra vez PG-13 en los territorios pertinentes, mientras que en nuestro país obtuvo una clasificación B. Esto significa que es apta para jóvenes de 12 años o más.

Por medio de un documento oficial, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC) confirmó la clasificación de FNAF 2 a mediados de este año. En México, los niños que estén por debajo de la edad mínima deberán acudir al cine con sus padres o tutores para entrar en las salas que proyecten la película.

Anteriormente, la directora Emma Tammi prometió que Five Nights at Freddy’s 2 será más oscura y aterradora, e incluso aseguró que el actor Matthew Lillard se sorprendió al ver la película y creyó que no sería PG-13. A pesar de que estamos frente a un filme que promete ser aterrador, los niños y adolescentes podrán verlo en compañía de sus padres.

¿Cuánto dura la nueva película? ¿FNAF 2 tiene escena postcréditos?

La segunda entrega de la serie es una continuación directa de la película original de 2023. Una vez más, la historia se enfoca en el exguardia se seguridad Mike Schmidt y la policía Vanessa Shelly. La situación se torna peligrosa cuando Abby, la hermana del protagonista, decide reunirse con los animatrónicos Freddy, Bonnie, Foxy y Chica, lo que desata una serie de eventos aterradores y destapa secretos del pasado.

Five Nights at Freddy’s 2 es una película relativamente corta, pues las principales cadenas de cine de México revelan que tiene una duración oficial de 104 minutos, es decir, 1 hora y 44 minutos. Ese tiempo de proyección también incluye los créditos finales.

Al respecto, ¿vale la pena permanecer en la sala una vez que termine la película live-action? Los fanáticos acérrimos deben estar muy atentos, pues sí hay una escena postcrédito que promete adelantar lo que sucederá en una hipotética tercera entrega de la franquicia cinematográfica. Tranquilos, no arruinaremos la sorpresa.

La nueva película live-action de Five Nights at Freddy’s 2 ya está disponible en todos los cines del país

