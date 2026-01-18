GTA Online estrena “Asalto a la mansión”, un nuevo modo de juego competitivo con recompensas dobles y grandes descuentos

Los años pasan y GTA Online se sigue actualizando con contenido muy atractivo. Los primeros días de 2026 traen noticias interesantes y esta vez se trata de un nuevo modo de juego. Las lujosas propiedades de Los Santos están en la mira, así que prepárate con todo el arsenal para entrar y reclamar por la mala todos los tesoros que se esconden en estas mansiones.

Con todo, menos con miedo, en asalto a la mansión de GTA Online

Conoce el nuevo modo de juego de GTA Online. ¿De qué trata?

GTA Online estrena un nuevo modo de juego cargado de acción que ya está disponible para todos los jugadores. Se trata de Asalto a la mansión, una experiencia competitiva en la que 2 equipos se enfrentan con objetivos claros. Por un lado, los atacantes que entran armados a una lujosa propiedad para abrirse paso hasta la bóveda del sótano y robar sus tesoros. Por el otro, los defensores que deben usar todos los recursos a su alcance para frenar la incursión y proteger la mansión.

Este nuevo modo llega acompañado de atractivos incentivos, como el doble de GTA$ y RP, además de una bonificación adicional de GTA$ 200,000 para quienes consigan ganar una ronda, sin importar el bando.

La actualización también tiene recompensas para los clubes nocturnos. Aquí se duplican sus ingresos diarios y se multiplican por 4 las recompensas, la experiencia y la producción durante las guerras comerciales. También hay recompensas dobles en actividades como los paquetes secretos y la Serie de carreras de la comunidad, así como un desafío semanal que premia con GTA$ 100,000 extra a quienes completen una guerra comercial.

Redefine breaking and entering in Mansion Raid.



Infiltrate a luxury property and make a multi-stage descent to the basement vault to extract the gold — or fend off the would-be infiltrators as defenders in this new high-octane GTA Online mode: https://t.co/eHXKWKiZQr pic.twitter.com/9OOopVn4hs — Rockstar Games (@RockstarGames) January 15, 2026

Descuentos para la escena nocturna y también para los suscriptores de GTA+

Rockstar también activó descuentos temporales. Los clubes nocturnos, junto con sus mejoras y modificaciones, están disponibles con un 40% de descuento.

A la par, hay rebajas en una amplia selección de vehículos, que incluyen desde supercoches y muscle cars hasta todoterrenos, vehículos militares y de servicios. Incluso hay promociones en la camioneta de armamento, con una railgun a mitad de precio para todos los jugadores y una pistola eléctrica con descuento exclusivo para miembros de GTA+.

Los suscriptores de GTA+ tienen beneficios adicionales con esta actualización, como un Pfister Astrale gratuito acompañado de una chamarra de trabajo, recompensas dobles en finales de robos y encargos del taller, bonificaciones en misiones de Operación inteligencia robada y acceso a nuevas pinturas camaleón, entre otros extras.

