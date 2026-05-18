GTA V y Red Dead Redemption 2 para Switch 2 son posibles: estudio quiere llevar más juegos de Rockstar a la consola de Nintendo ante la ausencia de GTA VI

Switch 2 y Switch han recibido el respaldo de aclamados estudios de terceros, incluyendo Rocktar Games. Sin embargo, el catálogo de las consolas de Nintendo tiene ausencias muy importantes, como GTA V y Red Dead Redemption 2. Ambos están en la lista de los mejores títulos del aclamado estudio, así que la falta de ports para los sistemas híbridos es, al menos, inusual.

Gracias a su potencia adicional y sus herramientas de escalado, se espera que Switch 2 reciba importantes juegos de terceros en el futuro. El gran ausente probablemente sea GTA VI, pero un estudio está convencido de que puede llevar GTA V y Red Dead Redemption 2 a las consolas de Nintendo, lo que ha generado emoción entre los jugadores que quieren disfrutar estas obras maestras de manera portátil.

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¿GTA V y Red Dead Redemption 2 llegarán a Switch 2 y Switch?

Virtuos, estudio conocido por sus excelentes remasterizaciones y remakes, cree que las consolas de Nintendo tienen el potencial suficiente para ofrecer ports de GTA V y Red Dead Redemption 2. Ambos juegos pasaron a la historia por sus altísimos estándares de calidad, su enorme cantidad de contenido y sus modos online. Pese a su reputación en la industria, nunca han estado en un sistema de la compañía japonesa.

Andy Fong, director técnico de Virtuos, cree que llegó el momento de cambiar esto y llevar más juegos de Rockstar Games tanto a Switch 2 como a Switch. El estudio parece el indicado para hacerlo, pues ha dejado claro que puede crear las mejores remasterizaciones y ports de la industria. Además, ya tienen experiencia al llevar juegos a las consolas de Nintendo.

En caso de que no lo recuerdes, Virtuos fue el responsable de llevar L.A. Noire a sistemas de pasada generación, incluyendo Switch. También llevó títulos del calibre de XCOM 2 y The Outer Worlds a la consola híbrida. Uno de sus proyectos más recientes fue Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, que sigue ausente en las consolas de Nintendo.

Ambos juegos serían excelentes adiciones para el catálogo de las consolas de Nintendo

Fong reveló que uno de sus sueños es hacer que GTA V y Red Dead Redemption 2 estén disponibles en los sistemas híbridos de la compañía. Durante una entrevista con Pocket Tactics (vía VGC), declaró que le encantaría que sus próximos proyectos fueran dichos ports. Ahora bien, la realidad es que por ahora no hay nada confirmado en camino para los fans de Nintendo.

“El equipo está deseoso de adaptar Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2 a Nintendo Switch. Personalmente, somos grandes fans y creemos que estos juegos pueden volver a brillar en Switch, deleitando a todavía más jugadores”.

Rockstar Games y su apoyo a Nintendo

La historia de Rockstar Games y Nintendo se remonta a Monster Truck Madness 64, uno de los primeros ports del estudio para una consola de la compañía japonesa, en este caso el N64. Las empresas también colaboraron con lanzamientos como Grand Theft Auto para GBC y GBA. Luego de otros lanzamientos un tanto menores, su relación se fortaleció durante la época de Wii.

En dicha consola vimos Rockstar Games presents Table Tennis, Bully: Scholarship Edition y Manhunt 2, título que no encajaba para nada con la filosofía de Nintendo por sus niveles elevados de violencia. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar Grand Theft Auto: Chinatown Wars, uno de los títulos sobresalientes del Nintendo DS.

Por supuesto, Rockstar no pudo resistirse al éxito de Switch, consola que apoyó con Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, el ya mencionado port de L.A. Noire y, por último, Red Dead Redemption. Por ahora, no hay pistas de que su secuela o GTA V vayan a llegar a Switch 2, pero sería una excelente noticia ante la falta de GTA VI.

La consola híbrida ha recibido varios juegos de Rockstar

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