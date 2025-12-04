LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight podría llegar antes de lo esperado, según nuevo rumor

La comunidad de LEGO lleva meses comentando el debut de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, un proyecto que mostró un trailer muy prometedor. El avance dejó claro que TT Games quiere regresar a lo grande con una de sus franquicias más queridas. Ahora, un nuevo rumor indica que el juego podría llegar mucho antes de lo previsto.

Según nueva información compartida por el administrador y cofundador de LEGO Games News, TT Games estaría apuntando a un lanzamiento entre abril y mayo. La ventana no es definitiva, pero sugiere que el desarrollo avanza mejor de lo esperado.

Un lanzamiento más cercano de lo que imaginamos

El rumor asegura que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight está en una etapa sólida. El trailer mostró escenarios oscuros, humor característico y varias mejoras visuales. TT Games habría afinado su desarrollo para cumplir una ventana de lanzamiento relativamente cercana.

Aunque no existe confirmación oficial, la fuente señala que el estudio confía en llegar a primavera. Algunos fans creen que el anuncio oficial podría llegar en cualquier momento.

TT Games ya trabaja en otro juego usando el mismo motor

La información no termina ahí. El reporte afirma que TT Games ya estaría trabajando en otro juego. Este nuevo proyecto sería “similar a Batman” y usaría el mismo motor que Legacy of the Dark Knight. Esto permitiría un desarrollo más rápido que el de entregas anteriores.

El estudio tardó varios años en completar The Skywalker Saga debido a cambios internos y retos tecnológicos. Sin embargo, el nuevo motor facilitaría futuros proyectos. Este segundo juego aún no tiene nombre ni temática definida, pero la descripción sugiere una aventura centrada en otro héroe.

¿Qué podemos esperar?

El tono de la información sigue siendo de rumor. Aun así, los fans recibieron con entusiasmo la posibilidad de un lanzamiento cercano. TT Games lleva tiempo sin entregar una aventura del Caballero de la Noche, por lo que este regreso podría revitalizar la franquicia.

