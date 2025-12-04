Longeva franquicia de PlayStation da el salto a dispositivos móviles luego de 20 años

PlayStation dejó de estar enfocada en el ecosistema de consolas desde hace años y en tiempos recientes ha llevado sus franquicias a no sólo otras consolas, sino también a móviles. A propósito, acaba de anunciar un nuevo juego para estos dispositivos y ya es posible jugarlo.

Lo leíste bien, de manera sorpresiva, Sony reveló que había estado trabajando en una nueva versión de MLB The Show diseñada desde cero para por primera vez en los 20 años de la serie adaptarse a dispositivos móviles.

En caso de que no lo sepas, MLB The Show es una franquicia que administra Sony a través de su red interna PlayStation Studios, pero es una de las pocas que ha llevado a otras plataformas, incluyendo sus principales competidoras: Xbox y Nintendo.

MLB The Show Mobile es una entrega de béisbol desarrollada por San Diego Studio, responsable de la franquicia, que se promociona como “una nueva experiencia independiente creada desde cero para ofrecer un juego de béisbol realista en dispositivos móviles”.

¿Cuáles son los requerimientos mínimos para jugar MLB The Show Mobile?

Lo mejor de todo es que no sólo se anunció hoy, sino que también ya se puede jugar tanto en dispositivos Apple como Android.

De acuerdo con las especificaciones en la página oficial del título, se necesita por lo menos un equipo con procesador A13, 3 GB de RAM e iOS 26 en el ecosistema Apple o con procesador MediaTek Dimensity 9200, 4 GB de RAM y Android 12 Snow Cone en Android. Se prefiere el uso de móviles como iPhone 16, Samsung Galaxy S25, SonyXperia V o similares; cuanto mejor sea el hardware, mejor será la experiencia de juego. No se ofrece soporte para tabletas ni compatibilidad cross-play con la versión para consolas.

A juzgar por el video de presentación, el título tendrá gráficos de alta calidad y más de 16,000 animaciones únicas, 30 estadios, y controles que dependerán de la habilidad del jugador. En cuanto a los modos de juego, la experiencia podrá disfrutarse en solitario o por medio de partidas contra otros jugadores en línea.

Entérate: surgen nuevos detalles del conflicto legan entre Sony y Tencent.

MLB The Show Mobile todavía no puede jugarse en México o casi cualquier otra parte del mundo

Desafortunadamente para los aficionados del rey de los deportes, MLB The Show Mobile sólo está disponible en Filipinas, puesto que se optó por un “lanzamiento regional limitado“. Hay planes para, conforme avance el desarrollo, el juego llegue a más territorios, aunque no se ofrecieron detalles.

Aquellos usuarios que puedan jugarlo y gasten dinero en el título en esta fase de lanzamiento limitado, podrán percibirlo en la versión de lanzamiento final de alguna manera. Los Stubs no gastados (divisa del juego) aparecerán en la versión final, mientras que los paquetes no abiertos y los objetos se convertirán en moneda que podrá usarse en la Loyalty Shop del juego final.

Por otro lado, la mayoría del progreso y el contenido en esta fase del juego se reiniciará antes del lanzamiento definitivo.

Por si te lo perdiste: la serie live-action de God of War progresa favorablemente y tendrá otra temporada.

PlayStation amplía su catálogo de juegos para móviles con MLB The Show Mobile (imagen: Samsung, Sony, PlayStation, LEVEL UP)

¿Esperabas que MLB The Show llegara a dispositivos móviles luego de casi 20 años de su estreno? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con PlayStation si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente