Nintendo tendría un plan inesperado para conquistar India y acercar a Switch al récord histórico de PlayStation 2

La consola híbrida seguiría expandiéndose en 2027 y podría encontrar millones de nuevos jugadores en uno de los mercados más grandes del mundo.

El éxito de Nintendo Switch parece no tener freno. La consola híbrida de Nintendo ya está muy cerca de alcanzar las ventas históricas de PlayStation 2, y ahora surgió un rumor que podría ayudarle a romper ese récord antes de despedirse del mercado.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

De acuerdo con nueva información, la compañía japonesa estaría preparando su entrada oficial al mercado de India en 2027, usando el modelo original de Nintendo Switch como principal apuesta. Aunque la empresa todavía no confirma nada, la idea ya llamó la atención de muchos jugadores y analistas. La razón es sencilla: India representa uno de los mercados más grandes del planeta y podría darle un enorme impulso a las ventas finales de la consola.

Nintendo podría encontrar millones de nuevos jugadores en India

Durante años, Nintendo tuvo una presencia limitada en India. Eso provocó que muchos jugadores del país recurrieran a importaciones o mercados alternativos para conseguir consolas y juegos.

Ahora, el panorama parece diferente. Según el reporte, la compañía de Kyoto planea aprovechar el enorme crecimiento del gaming en India para introducir oficialmente el primer modelo de Nintendo Switch.

La estrategia tendría mucho sentido. Para 2027, el hardware original será más barato de fabricar y podría venderse a un precio atractivo para un mercado enorme y sensible al costo. Eso permitiría que millones de personas accedan a franquicias como Mario Kart World, The Legend of Zelda, Pokémon y Animal Crossing sin gastar demasiado dinero.

Además, el catálogo de la consola ya es gigantesco y ofrece propuestas para prácticamente cualquier tipo de jugador. Eso podría convertirla en una opción muy atractiva para familias y nuevos usuarios.

Switch todavía quiere hacer historia antes de despedirse

Actualmente, Nintendo Switch se encuentra entre las consolas más vendidas de todos los tiempos. El sistema ya superó a plataformas legendarias como Nintendo DS y cada trimestre sigue acercándose al récord de PlayStation 2. Por eso, entrar a India podría convertirse en una jugada clave. Incluso varios fans consideran que este movimiento ayudaría a sumar los millones de unidades necesarias para finalmente convertirse en la consola más vendida de la historia.

Por ahora, falta esperar una confirmación oficial de Nintendo. Sin embargo, la posibilidad de ver a la compañía expandirse en India suena como una decisión lógica para cerrar el ciclo de la consola con números históricos.

¿Crees que India pueda ayudar a Nintendo Switch a superar las ventas de PlayStation 2? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente